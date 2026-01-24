Programul Global pentru Aviaţia de Luptă, în vizorul Italiei

După ani de dependenţă de programele militare americane, o ţară din Europa pariază acum pe dezvoltarea propriei capacităţi tehnologice, printr-un proiect evaluat la miliarde de euro, care ar putea redefini poziţia sa în arhitectura de securitate globală, potrivit Euronews. Trecerea de la F-35 la un nou „super-avion” de luptă marchează una dintre cele mai riscante mutări din aviaţia militară a ultimelor decenii, a relatat sursa citată.

Conform sursei amintite, în următoarele săptămâni, Parlamentul Italiei va trebui să decidă dacă va aloca resurse semnificative pentru Programul Global de Aviaţie de Luptă (GCAP - Global Combat Air Programme). Roma, alături de Regatul Unit şi Japonia, speră să intre într-un grup select de ţări capabile să proiecteze şi să gestioneze sisteme de avioane de luptă de generaţie următoare, a relatat Euronews.

Este un pariu scump, dar şi o încercare de emancipare tehnologică faţă de marile programe din trecut, în care Italia a avut adesea un rol subordonat, a transmis sursa menţionată.

GCAP reprezintă unul dintre pilonii planificării militare italiene pe termen mediu şi lung şi marchează o posibilă schimbare de direcţie faţă de programele anterioare, de la Eurofighter la F-35, în care accesul la tehnologie şi controlul capacităţilor au rămas în mare parte în mâinile partenerilor mai puternici, potrivit sursei citate.

Programul GCAP este rezultatul unirii a două proiecte anterioare: britanicul Tempest şi proiectul japonez FX - obiectivul este dezvoltarea unui sistem aerian de luptă de generaţia a şasea până în 2035, destinat să înlocuiască treptat platforme precum Eurofighter Typhoon şi Mitsubishi F-2, a precizat Euronews, care a subliniat că este un sistem aerian integrat, conceput pentru a opera în contexte de război complexe, cu un accent puternic pe interoperabilitatea cu forţele aliate.

Potrivit Documentului de Planificare Multianuală a Apărării, contribuţia Italiei la GCAP este estimată la aproximativ 9 miliarde de euro până în 2035. Suma urmăreşte faza de dezvoltare şi nu include costurile viitoare legate de producţia în serie sau de ciclul de viaţă operaţional al sistemelor, conform sursei citate.

Doar pentru anul 2025, alocarea depăşeşte 600 de milioane de euro, ceea ce face din Programul Global pentru Aviaţia de Luptă unul dintre cele mai costisitoare programe din domeniul aviaţiei militare, alături de F-35 şi modernizarea Eurofighter, a transmis Euronews. Ca în cazul multor programe majore de apărare, estimările iniţiale pot fi revizuite în timp: Ministerul Apărării vorbeşte deja despre o posibilă „integrare” a costurilor, a relatat sursa citată.

GCAP va funcţiona în paralel cu Eurofighter şi F-35 pentru o perioadă, înainte de a le înlocui treptat, a transmis Euronews. Italia deţine 118 Eurofighter şi îşi propune să aibă 115 avioane F-35, urmând să dispună de peste 180 de aeronave combinate în jurul anului 2040, a amintit sursa menţionată. Programul va contribui şi la reducerea decalajului în domeniul sistemelor aeriene de luptă fără pilot (UCAS), prin dezvoltarea unor sisteme auxiliare avansate pentru platforma principală, conform sursei citate.

Potrivit Institutului pentru Afaceri Internaţionale, GCAP reprezintă o investiţie fără precedent pentru Italia, dar şi un test cu grad ridicat de risc - complexitatea programului, care integrează un avion de generaţia a şasea, drone, reţele avansate de comunicaţii şi arhitecturi digitale deschise, necesită o coordonare constantă între industrie şi instituţii. Interoperabilitatea cu Eurofighter şi F-35 şi modernizările continue sunt puncte sensibile, care pot deveni surse de tensiune, a subliniat Euronews.