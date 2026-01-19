Proteste şi tensiuni sociale marchează deschiderea Forumului de la Davos

Proteste locale cu mesaje critice la adresa elitei globale şi a prezenţei politice internaţionale au avut loc astăzi în Davos, în paralel cu deschiderea Forumului Economic Mondial, relatează Business Insider.
Potrivit publicaţiei citate, grupuri de manifestanţi s-au adunat în mai multe puncte din staţiunea elveţiană pentru a-şi exprima opoziţia faţă de politicile promovate de liderii politici şi economici reuniţi la forum, precum şi faţă de inegalităţile economice globale. Business Insider menţionează că mesajele protestatarilor au vizat atât elitele financiare, cât şi figuri politice internaţionale asociate cu agenda Davos.
Aceeaşi sursă descrie şi atmosfera generală din oraş în prima zi a reuniunii, marcată de evenimente culturale de deschidere, de prezenţa masivă a avioanelor private şi de măsuri de securitate sporite, elemente recurente ale Forumului Economic Mondial.
Business Insider subliniază că aceste manifestări sociale coexistă cu agenda oficială a forumului, fără a afecta desfăşurarea reuniunilor programate, autorităţile elveţiene menţinând controlul asupra situaţiei.
Opinia Cititorului

(mesaj trimis de esop în data de 19.01.2026, 20:07)
„Cum îţi aşterni, aşa dormi” ne zice o veche zicala romanesca.Dupa ce am fost anuntati cum ca presedintele Nicusor Dan nu umbla „teleleu- beleleu ”pe la Davos aflam si cum Belarusul si Rusia , presedintii celor doua natiuni , au fost si ei invitati sa participe la noul ONU imaginat de catre nimeni altul decit Trump.Cum romanul va sta ca de obicei „cu curul în două luntre” nu vom sti ce ne asteapta in viitorul imediat .Arta compromisului , atit de cunoscuta in relatiile noastre cu lumea de prin jur sau inteligenta europenilor ,va reusi in final sa faca o afacere buna cu Trump .Europa poate explica americii si îi poate aduce in fata lui Trump un contract de cel mult 15 sau 20 de ani timp in care Trump sa apere Groenlanda si implicit SUA de rusi pina ce Europa,ca un intreg,va deveni puternica ca sa o apere ea .Nu cred in ideile traznite ale lui Trump care ne spun cum vor ocupa ei (americanii ) militar Groenlanda moment in care orisicare mica eroare (vom trage intii si apoi vom analiza consecintele spun danezii ) se poate trasforma intr-un dezastru mondial .Poate asa va fi satisfacuta si imensa „megalomanie ”trumpista si poate asa isi va reintoarce si el fata catre Ucraina si nesuferitul de Zelenski care a avut curajul sa il contrazica de fata cu intreg mapamondul. Daca nu se intimpla asta europenii vot fi obligati sa joace tare , ceea ce nu cred ca ii va conveni lui Trump .Mai tineti minte zicerea cu scrisorica : „Pac la Razboiul ” ceea ce ne duce sau ne aduce in fata si zicerea lui Agamita Dandanache cu „clopoteii, linca ,linca ” .Aflam totul in curind .Loviturile vor fi nemiloase .