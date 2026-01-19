Proteste şi tensiuni sociale marchează deschiderea Forumului de la Davos

Proteste locale cu mesaje critice la adresa elitei globale şi a prezenţei politice internaţionale au avut loc astăzi în Davos, în paralel cu deschiderea Forumului Economic Mondial, relatează Business Insider.

Potrivit publicaţiei citate, grupuri de manifestanţi s-au adunat în mai multe puncte din staţiunea elveţiană pentru a-şi exprima opoziţia faţă de politicile promovate de liderii politici şi economici reuniţi la forum, precum şi faţă de inegalităţile economice globale. Business Insider menţionează că mesajele protestatarilor au vizat atât elitele financiare, cât şi figuri politice internaţionale asociate cu agenda Davos.

Aceeaşi sursă descrie şi atmosfera generală din oraş în prima zi a reuniunii, marcată de evenimente culturale de deschidere, de prezenţa masivă a avioanelor private şi de măsuri de securitate sporite, elemente recurente ale Forumului Economic Mondial.

Business Insider subliniază că aceste manifestări sociale coexistă cu agenda oficială a forumului, fără a afecta desfăşurarea reuniunilor programate, autorităţile elveţiene menţinând controlul asupra situaţiei.