PSD: Victorie extraordinară în PE, în privinţa acordului cu Mercosur

Votul europarlamentarilor PSD a înclinat decisiv decizia Parlamentului European în favoarea verificării Acordului Mercosur de către Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, potrivit unui comunicat al Partidului Social Democrat.

Parlamentul European a decis astăzi să solicite CJUE să analizeze dacă Acordul Mercosur respectă tratatele europene a fost adoptată cu o majoritate de 334 de voturi pentru, faţă de 324 de voturi împotrivă.

”Aşa cum a promis, PSD a votat pentru protejarea fermierilor români şi a sectorului agricol din România şi din Europa. Votul exprimat astăzi în Parlamentul European va suspenda procedura de adoptare a Acordului Mercosur până la pronunţarea CJUE. PSD va continua să folosească toate canalele posibile pentru a determina ca instituţiile europene să introducă în Acord garanţii ferme şi eficiente care să asigure o competiţie egală între fermierii europeni şi cei din America Latină” se arată în comunicatul PSD.

Potrivit sursei citate, PSD consideră că ”beneficiile incontestabile ale Acordului Mercosur nu trebuie obţinute în dauna unor sectoare de activitate care au o pondere semnificativă în economia naţională a României. Susţinem Acordul, dar cu garanţii corecte pentru fermierii români şi europeni”.