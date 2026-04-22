Purtător de cuvânt al MAE chinez, potrivit Clash Report: Reunificarea cu Taiwanul este „inevitabilă”

Lin Jian, purtător de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Chinei, a declarat: „China este una singură în lume”, şi a adăugat că Taiwanul reprezintă „o parte inalienabilă a teritoriului chinez”, potrivit unei postări distribuite pe platforma X de Clash Report.

Potrivit aceleiaşi surse, Lin Jian susţine că „nimeni nu poate împiedica reunificarea Chinei”, proces prezentat ca fiind inevitabil, nu doar o posibilitate.

De asemenea, diplomatul chinez consideră că „tentativele separatiste care urmăresc independenţa Taiwanului sunt zadarnice şi sortite eşecului”, conform postării distribuite de Clash Report pe reţeaua socială.