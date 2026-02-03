Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Newsletter
Radu Miruţă anunţă progres în proiectul de robotizare a proceselor repetitive din instituţiile statului

S.B.
Politică / 3 februarie, 21:12

Radu Miruţă anunţă progres în proiectul de robotizare a proceselor repetitive din instituţiile statului

Ministrul Apărării, Radu Miruţă, fost ministru al Economiei, anunţă, marţi seară, progres în proiectul de robotizare a proceselor repetitive din instituţiile statului, informează news.ro.

240 de procese birocratice au fost selectate şi urmează să fie automatizate în această primăvară, astfel încât 32 de instituţii vor lucra mai repede între ele. ”Veţi primi răspunsuri mai clare şi mai rapide, veţi scăpa de drumuri inutile”, a transmis ministrul.

”Ştiu că aşteptaţi de la statul român ceea ce este firesc într-o ţară modernă: servicii publice rapide, corecte, fără drumuri inutile şi fără răspunsuri întârziate. Ştiu că aşteptaţi respect prin eficienţă. Ei bine, sunt aici ca să vă spun că nu m-am oprit din ceea ce am promis. Ca ministru al Economiei, am repus pe picioare un proiect important din PNRR, abandonat de alţii: robotizarea proceselor repetitive din instituţiile statului. E acel tip de proiect care nu face zgomot, dar schimbă felul în care interacţionăm cu administraţia publică”, a scris, marţi seară, pe Facebook, Radu Miruţă.

Potrivit acestuia, 240 de procese birocratice au fost selectate şi urmează să fie automatizate în această primăvară.

”32 de instituţii vor lucra mai repede între ele, veţi primi răspunsuri mai clare şi mai rapide, veţi scăpa de drumuri inutile. Estimările arată ca o astfel de automatizare într-o instituţie duce la o economie de peste 40.000 de ore de muncă manuală - timp care poate fi redirecţionat către relaţia directă cu cetăţeanul. În plus, erorile vor fi reduse cu peste 75%, în unele cazuri cu 100%”, explică fostul ministrul al Economiei.

Acesta precizează că a revizuit cu echipa ADR şi cu firmele implicate în proiect stadiul implementării, nu doar pentru Ministerul Apărării, ci pentru întregul proiect.

”M-am asigurat că îl ducem la capăt printr-un memorandum adoptat de Guvern. Mai sunt întârzieri, mai sunt paşi de accelerat, dar suntem pe drumul corect. Evident, e o muncă de echipă şi este important ca toate ministerele să tureze motoarele. Modernizarea statului nu vine peste noapte, dar vine pas cu pas, dacă nu renunţăm”, a mai declarat ministrul Apărării.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

Ziarul BURSA

03 februarie

Citeşte Ziarul BURSA din 03 februarie

