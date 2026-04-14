Rafa - documentar despre Rafael Nadal

Chiar înainte de Roland-Garros, Netflix va lansa „Rafa” pe 29 mai, un documentar despre cea mai mare legendă a turneului parizian: Rafael Nadal.

Documentarul se va concentra pe ultimul său an în circuitul ATP, în 2024, pentru a revedea povestea câştigătorului a 22 de titluri de Grand Slam.

„De la debutul său la vârsta de 3 ani până la revenirea sa în competiţie în 2024, acest documentar nu doar retrăieşte evoluţia unui campion, ci şi provocările fizice şi emoţionale care i-au marcat parcursul, confruntându-se constant cu cel mai mare adversar al său: propriul corp”, anunţă comunicatul de presă Netflix.

Documentarul va evidenţia cariera extraordinară a jucătorului de tenis, precum şi viaţa sa în afara terenului, datorită unor imagini inedite din arhivele sale personale şi accesului istoric la star, familia sa şi cercul său apropiat de antrenori şi consilieri.

Pe lângă Nadal şi familia sa, Roger Federer, Novak Djokovici şi John McEnroe se numără printre cei prezentaţi în documentarul produs de Skydance Sports şi regizat de Zach Heinzerling.