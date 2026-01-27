RAFINOR a încheiat 2025 cu o cifră de afaceri de 40 de milioane de euro

RAFINOR a încheiat 2025 cu rezultate financiare şi operaţionale solide, ceea ce confirmă rolul strategic al producţiei locale de aur în dezvoltarea pieţei româneşti de investiţii şi în consolidarea unui sector industrial cu tradiţie îndelungată pe plan national, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.

Conform sursei citate, în 2025, RAFINOR a produs local aproximativ 5.000 de lingouri din aur şi a depăşit pragul de 40 de milioane de euro cifră de afaceri, concomitent cu o creştere cu aproape 300% a numărului de clienţi din portofoliu.

2025 a marcat un moment esenţial în evoluţia companiei, odată cu deschiderea rafinăriei într-o nouă locaţie din Bucureşti, în luna ianuarie - etapa a permis extinderea capacităţilor tehnologice, eficientizarea proceselor de producţie şi alinierea completă la cerinţele internaţionale privind rafinarea metalelor preţioase, a informat comunicatul.

„Pentru noi, 2025 a fost anul în care am demonstrat că România poate produce, rafina şi distribui aur de investiţii la standarde internaţionale, păstrând valoarea adăugată în economia naţională. RAFINOR nu este doar o rafinărie de metale preţioase, ci o infrastructură strategică pentru dezvoltarea unei industrii locale mature, transparente şi competitive”, a declarat Claudiu Diaconu, fondator şi CEO RAFINOR, în comunicat.

În paralel, compania a continuat dezvoltarea portofoliului de produse destinate investiţiilor, prin introducerea lingourilor de 50 g turnate şi ştanţate oficial pentru investiţii (minted), a transmis sursa amintită.

Tot în 2025, RAFINOR a iniţiat demersurile pentru obţinerea certificărilor ISO 9001, ISO 14001 şi ISO 45001, urmărind implementarea unor standarde superioare de calitate, mediu şi securitate în muncă, deşi acestea nu sunt obligatorii din punct de vedere legal, potrivit sursei citate.

De asemenea, compania a semnat parteneriatele pentru distribuţia oficială a lingourilor de aur de investiţii cu MAGNOR, Gold Bars, STIL Diamonds şi CityGold facilitând accesul investitorilor la aur produs local, cu trasabilitate totală şi control al lanţului de valoare în România, conform sursei menţionate.

Consolidarea poziţiei de lider al rafinării metalelor preţioase din România, extinderea capacităţilor de producţie şi dezvoltarea de noi parteneriate comerciale sunt unele dintre obiectivele vizate de compania românească în 2026, a mai precizat comunicatul. RAFINOR contribuie astfel la transformarea metalelor preţioase româneşti în active economice produse şi valorificate local, dar cu relevanţă regională şi europeană, concluzionează sursa citată.