Raport imobiliare.net: Apartamentele din Bucureşti s-au scumpit cu 5-7% în 6 luni

Piaţa imobiliară din Bucureşti continuă să uimească! Conform unui raport realizat de imobiliare.net, preţurile apartamentelor au înregistrat creşteri semnificative din ultimele 6 luni ale anului 2025, iar diferenţele dintre locuinţele vechi şi cele noi sunt mai mari ca oricând, potrivit unui comunicat emis redacţiei.

Evoluţia generală a preţurilor (februarie - august 2025):

-Garsonierele: de la 57.429 euro la 61.146 euro → creştere de 3.717 euro (+6,5%).

-Apartamentele cu 2 camere: de la 82.711 euro la 88.227 euro → plus de 5.516 euro (+6,7%).

-3 camere: de la 113.942 euro la 118.301 euro → creştere de 4.359 euro (+3,8%).

-4 camere: de la 153.901 euro la 163.128 euro → salt de 9.227 euro (+6%) în doar jumătate de an.

Conform comunicatului, preţurile apartamentelor din Bucureşti au crescut în medie cu 5-7% în doar 6 luni, ceea ce înseamnă mii de euro în plus pentru fiecare tip de locuinţă. Această tendinţă confirmă presiunea uriaşă asupra cumpărătorilor şi arată că, în ritmul actual, un apartament care azi costă 80.000 euro ar putea trece de 100.000 euro în mai puţin de doi ani.

Raportul imobiliare.net arată contraste ameţitoare între apartamentele construite înainte de 1977 şi cele după 2010:

-Garsoniere: 54.563 euro (vechi) vs 60.381 euro (noi) → diferenţă de 5.818 euro (+10,7%).

-Apartamente cu 2 camere: 78.520 euro (vechi) vs 90.533 euro (noi) → diferenţă de 12.013 euro (+15,3%).

-3 camere: 108.373 euro (vechi) vs 129.275 euro (noi) → diferenţă de 20.902 euro (+19,3%).

-4 camere: 161.244 euro (vechi) vs 197.500 euro (noi) → diferenţă uriaşă de 36.256 euro (+22,5%).

Locuinţele noi s-au transformat într-un adevărat „lux urban”. În medie, un apartament într-un bloc ridicat după 2010 costă cu 10.000 - 36.000 de euro mai mult decât unul similar într-o clădire veche. Practic, diferenţa de preţ dintre vechi şi nou echivalează cu valoarea unei maşini sau chiar cu avansul necesar pentru un credit ipotecar. Această discrepanţă îi obligă pe mulţi cumpărători să renunţe la apartamentele noi şi să caute alternative în blocurile construite înainte de cutremurul din 1977, în ciuda riscurilor şi dezavantajelor evidente.

Analiza evidenţiază o piaţă dezechilibrată, în care apartamentele noi se transformă într-un produs premium, cu preţuri adesea astronomice şi accesibil doar unei categorii restrânse de cumpărători, în timp ce locuinţele vechi, deşi mai accesibile, rămân principala opţiune pentru majoritatea, însă şi acestea înregistrează creşteri constante de preţ, împingând tinerii către chirii sau credite tot mai împovărătoare.