Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Raportul CMS Emerging Europe M&A 2025/26: Activitatea tranzacţională din Europa Centrală şi de Est atinge un nivel record

S.E.
Miscellanea / 27 ianuarie, 15:48

Sursa foto: Unsplash

Sursa foto: Unsplash

Concluziile raportului CMS Emerging Europe M&A 2025/26, publicat astăzi în colaborare cu EMIS, demonstrează rezilienţa pieţei de tranzacţii din Europa emergentă, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei. Raportul arată că activitatea tranzacţională în Europa emergentă a crescut cu 22,4%, ajungând la 1.568 de tranzacţii anunţate în 2025, a relatat comunicatul. Valoarea totală a crescut, de asemenea, cu 42,5% (36,64 miliarde EUR) - evoluţia a fost alimentată de creşterea numărului de „mega‑tranzacţii” evaluate la un miliard de euro şi de revenirea tranzacţiilor de tip large cap în sectoarele bancar, retail şi minier, a informat sursa citată.

„Activitatea de M&A din ECE nu doar că s‑a menţinut, ci a accelerat vizibil. Mega‑tranzacţiile derulate în diverse sectoare arată că investitorii aduc capital semnificativ în regiune. Piaţa se consolidează şi se diversifică: investitorii transfrontalieri rămân activi, fondurile de private equity sunt în continuare puternic implicate, iar cumpărătorii strategici mizează pe dezvoltarea activităţilor lor principale. Oportunităţile din piaţă arată un interes tot mai clar pentru active reziliente şi platforme cu potenţial de creştere”, a declarat Horea Popescu, Partener CMS România, în comunicat.

În 2025, Europa emergentă a înregistrat o creştere în activitatea de fuziuni şi achiziţii transfrontaliere de 22,8% totalizând 953 de tranzacţii. Această evoluţie a fost determinată în principal de fluxul puternic de tranzacţii venite din partea investitorilor de top din SUA (126 de tranzacţii), Regatul Unit (87) şi Germania (71). Valoarea totală a tranzacţiilor transfrontaliere a crescut de la 23,3 miliarde EUR în 2024 la 32,2 miliarde de euro, Austria ocupând primul loc după valoarea tranzacţiilor (7,09 miliarde de euro). Sectorul farmaceutic şi cel al serviciilor medicale s-au menţinut printre cele mai active, susţinute de o cerere structurală pe termen lung şi de interesul investitorilor pentru active reziliente, a informat sursa menţionată.

Capitalul privat rămâne un motor esenţial al pieţei din Europa emergentă, cu un record de 330 de tranzacţii (în creştere cu 18,7%) şi o valoare totală de 17,24 miliarde de euro (plus 24,2%). Cea mai mare tranzacţie de private equity din ECE în 2025 a fost vânzarea Zentiva de către Advent International către GTCR, în valoare de 4,1 miliarde de euro, conform sursei citate.

În Europa emergentă, sectoarele cu cea mai mare valoare înregistrată a tranzacţilor au fost Finanţe şi Asigurări (8,76 miliarde de euro), Industria prelucrătoare (7,06 miliarde de euro) şi Imobiliare şi Construcţii (5,65 miliarde de euro). Raportat la numărul tranzacţiilor, cele mai mari sectoare au fost Telecomunicaţii şi IT (285 de tranzacţii), Imobiliare şi Construcţii (249 de tranzacţii) şi Industria prelucrătoare (240 de tranzacţii). Toate sectoarele principale au înregistrat o creştere anuală a numărului de tranzacţii, potrivit sursei amintite.

Polonia rămâne cel mai activ jucător M&A din regiune, cu 331 de tranzacţii (în creştere cu 23%) şi o valoare totală care a urcat la 13,76 miliarde de euro (în creştere cu 138,3%), în principal datorită unei mega‑tranzacţii, cea mai mare din regiune din anul 2025, şi anume achiziţia de 7 miliarde de euro prin care Erste Bank a preluat 49% din Santander Bank Polska. România s‑a clasat pe locul al doilea în regiune după numărul de tranzacţii, cu o creştere de 45,5%, atingând cel mai ridicat nivel înregistrat vreodată. Creşteri atât în numărul tranzacţiilor, cât şi în valoare au fost înregistrate şi în Albania, Bosnia şi Herţegovina, Cehia, Serbia şi Slovenia, a relatat comunicatul de presă.

„România a înregistrat un număr record de tranzacţii în 2025, cu o creştere de 45,5% faţă de anul precedent. Deşi valoarea totală a tranzacţiilor a avut doar o creştere de 4.3 %, până la 2,7 miliarde EUR, creşterea semnificativă a numărului tranzacţiilor confirmă interesul constant al investitorilor pentru piaţa locală. Activitatea a fost deosebit de intensă în Educaţie & Servicii de sănătate, Energie & Utilităţi şi Real Estate & Construcţii - sectoare care continuă să atragă atât investitori strategici, cât şi financiari, în căutarea unor oportunităţi de creştere solide în România”, a declarat Rodica Manea, Partener CMS România, în comunicatul de presă.

„Tranzacţiile din ECE rămân atractive pentru investitorii internaţionali, iar datele din 2025 indică volume dinamice şi valori totale mai ridicate, susţinute de tranzacţii de tip large cap în sectoare cheie. Odată cu stabilizarea finanţărilor şi creşterea încrederii în piaţă, ne aşteptăm ca 2026 să aducă consolidare, mai multe achiziţii transfrontaliere şi investiţii private equity implementate selectiv în întreaga regiune”, a mai adăugat Horea Popescu, în sursa amintită.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Miscellanea

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

27 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 27 ianuarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

27 ianuarie
Ediţia din 27.01.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

27 Ian. 2026
Euro (EUR)Euro5.0959
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.2871
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5270
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8732
Gram de aur (XAU)Gram de aur700.8626

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
tophotelawards.ro

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
metalshow-tib.ro
solarenergy-expo.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb