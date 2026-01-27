Raportul CMS Emerging Europe M&A 2025/26: Activitatea tranzacţională din Europa Centrală şi de Est atinge un nivel record

Concluziile raportului CMS Emerging Europe M&A 2025/26, publicat astăzi în colaborare cu EMIS, demonstrează rezilienţa pieţei de tranzacţii din Europa emergentă, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei. Raportul arată că activitatea tranzacţională în Europa emergentă a crescut cu 22,4%, ajungând la 1.568 de tranzacţii anunţate în 2025, a relatat comunicatul. Valoarea totală a crescut, de asemenea, cu 42,5% (36,64 miliarde EUR) - evoluţia a fost alimentată de creşterea numărului de „mega‑tranzacţii” evaluate la un miliard de euro şi de revenirea tranzacţiilor de tip large cap în sectoarele bancar, retail şi minier, a informat sursa citată.

„Activitatea de M&A din ECE nu doar că s‑a menţinut, ci a accelerat vizibil. Mega‑tranzacţiile derulate în diverse sectoare arată că investitorii aduc capital semnificativ în regiune. Piaţa se consolidează şi se diversifică: investitorii transfrontalieri rămân activi, fondurile de private equity sunt în continuare puternic implicate, iar cumpărătorii strategici mizează pe dezvoltarea activităţilor lor principale. Oportunităţile din piaţă arată un interes tot mai clar pentru active reziliente şi platforme cu potenţial de creştere”, a declarat Horea Popescu, Partener CMS România, în comunicat.

În 2025, Europa emergentă a înregistrat o creştere în activitatea de fuziuni şi achiziţii transfrontaliere de 22,8% totalizând 953 de tranzacţii. Această evoluţie a fost determinată în principal de fluxul puternic de tranzacţii venite din partea investitorilor de top din SUA (126 de tranzacţii), Regatul Unit (87) şi Germania (71). Valoarea totală a tranzacţiilor transfrontaliere a crescut de la 23,3 miliarde EUR în 2024 la 32,2 miliarde de euro, Austria ocupând primul loc după valoarea tranzacţiilor (7,09 miliarde de euro). Sectorul farmaceutic şi cel al serviciilor medicale s-au menţinut printre cele mai active, susţinute de o cerere structurală pe termen lung şi de interesul investitorilor pentru active reziliente, a informat sursa menţionată.

Capitalul privat rămâne un motor esenţial al pieţei din Europa emergentă, cu un record de 330 de tranzacţii (în creştere cu 18,7%) şi o valoare totală de 17,24 miliarde de euro (plus 24,2%). Cea mai mare tranzacţie de private equity din ECE în 2025 a fost vânzarea Zentiva de către Advent International către GTCR, în valoare de 4,1 miliarde de euro, conform sursei citate.

În Europa emergentă, sectoarele cu cea mai mare valoare înregistrată a tranzacţilor au fost Finanţe şi Asigurări (8,76 miliarde de euro), Industria prelucrătoare (7,06 miliarde de euro) şi Imobiliare şi Construcţii (5,65 miliarde de euro). Raportat la numărul tranzacţiilor, cele mai mari sectoare au fost Telecomunicaţii şi IT (285 de tranzacţii), Imobiliare şi Construcţii (249 de tranzacţii) şi Industria prelucrătoare (240 de tranzacţii). Toate sectoarele principale au înregistrat o creştere anuală a numărului de tranzacţii, potrivit sursei amintite.

Polonia rămâne cel mai activ jucător M&A din regiune, cu 331 de tranzacţii (în creştere cu 23%) şi o valoare totală care a urcat la 13,76 miliarde de euro (în creştere cu 138,3%), în principal datorită unei mega‑tranzacţii, cea mai mare din regiune din anul 2025, şi anume achiziţia de 7 miliarde de euro prin care Erste Bank a preluat 49% din Santander Bank Polska. România s‑a clasat pe locul al doilea în regiune după numărul de tranzacţii, cu o creştere de 45,5%, atingând cel mai ridicat nivel înregistrat vreodată. Creşteri atât în numărul tranzacţiilor, cât şi în valoare au fost înregistrate şi în Albania, Bosnia şi Herţegovina, Cehia, Serbia şi Slovenia, a relatat comunicatul de presă.

„România a înregistrat un număr record de tranzacţii în 2025, cu o creştere de 45,5% faţă de anul precedent. Deşi valoarea totală a tranzacţiilor a avut doar o creştere de 4.3 %, până la 2,7 miliarde EUR, creşterea semnificativă a numărului tranzacţiilor confirmă interesul constant al investitorilor pentru piaţa locală. Activitatea a fost deosebit de intensă în Educaţie & Servicii de sănătate, Energie & Utilităţi şi Real Estate & Construcţii - sectoare care continuă să atragă atât investitori strategici, cât şi financiari, în căutarea unor oportunităţi de creştere solide în România”, a declarat Rodica Manea, Partener CMS România, în comunicatul de presă.

„Tranzacţiile din ECE rămân atractive pentru investitorii internaţionali, iar datele din 2025 indică volume dinamice şi valori totale mai ridicate, susţinute de tranzacţii de tip large cap în sectoare cheie. Odată cu stabilizarea finanţărilor şi creşterea încrederii în piaţă, ne aşteptăm ca 2026 să aducă consolidare, mai multe achiziţii transfrontaliere şi investiţii private equity implementate selectiv în întreaga regiune”, a mai adăugat Horea Popescu, în sursa amintită.