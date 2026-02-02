Rareş Bogdan: "Votul de încredere nu se cere din lună în lună"

Europarlamentarul PNL Rareş Bogdan a declarat luni, înainte de şedinţa partidului, că preşedintele PNL, Ilie Bolojan, nu poate solicita vot de încredere lunar şi, dacă doreşte acest lucru, trebuie să convoace Consiliul Naţional şi să discute cu primarii, conform News.ro.

"Vreau să-i văd pe colegii mei din conducerea coaliţiei făcând opoziţia pe care am făcut-o eu la PSD. Trebuie să fim un partid care înţelege că doar investiţiile pot împinge România înainte, nu să punem presiune pe cei cu pensii sau venituri mici. Trebuie să ne concentrăm pe atragerea de business şi impozite, mai ales după ce România a pierdut 300 de milioane prin plecarea e-commerce-ului”, a declarat Rareş Bogdan, potrivit News.ro.

Europarlamentarul PNL Rareş Bogdan a declarat că a discutat cu preşedintele PNL, Ilie Bolojan: "Am vorbit cu Ilie după şedinţă şi i-am spus că nemulţumirea mea este că nu se dau drumul exploatărilor. Invit colegii să dubleze sau să tripleze redevenţele şi abia apoi să înceapă licitaţiile pentru exploatarea metalelor rare din România. În Europa, toată lumea caută metale rare - de la Statele Unite la China, Argentina, Marea Britanie, Franţa - iar noi le ţinem în pământ şi refuzăm să le exploatăm”, informează sursa menţionată.

"Ilie, nu poţi cere vot de încredere din lună în lună. Ilie Bolojan a fost ales preşedinte al PNL, iar congresul are loc peste un an şi jumătate. Dacă vor fi schimbări, acestea se vor decide atunci; dacă nu, lucrurile rămân la fel. Consider însă că primii care trebuie consultaţi sunt primarii - cei care se află zi de zi în contact direct cu oamenii, în stradă, în piaţă sau chiar în zăpadă, adică cei 1.100 de primari. Dacă vrea să ceară vot de încredere, să convoace Consiliul Naţional, să discute cu primarii şi să vadă ce spun deputaţii. Noi suntem 282.000 de membri”, a spus Rareş Bogdan, subliniind că premierul trebuie să comunice eficient, potrivit News.ro.

"Trebuie să comunice cu oamenii. Îi cer să-şi ridice privirea de la contabilitatea minuţioasă pe care mulţi din guvernul actual o practică şi să înţeleagă că România are o oportunitate uriaşă de a atrage business în această parte a Europei”, a subliniat Rareş Bogdan, conform sursei menţionate.