Recorduri la BVB; măsuri fiscale apreciate internaţional

Indicii Bursei de Valori Bucureşti (BVB) au atins luna trecută noi recorduri istorice, în urma unor evoluţii net superioare marilor pieţe internaţionale, ceea ce sugerează că măsurile de corecţie fiscal-bugetare anunţate de Guvern sunt bine primite de investitori, fapt ilustrat şi de reacţia pozitivă a agenţiilor de rating şi a Comisiei Europene.

Indicele BET, al celor mai lichide douăzeci de titluri ale pieţei noastre, a avut un avans de 7,8%, depăşind pentru prima dată în istorie pragul de 20.000 de puncte, în vreme ce indicele BET-BK, reperul de randament al fondurilor de investiţii în acţiuni, a avut un avans de 9%, până la 3.847 de puncte.

• Acord comercial între SUA şi UE; tarife de 15% pentru majoritatea bunurilor exportate din Uniune în Statele Unite plus importuri de energie şi investiţii

Statele Unite şi Uniunea Europeană au convenit asupra unui acord comercial care prevede tarife de import de 15% pentru majoritatea bunurilor exportate din UE peste Atlantic, acoperind sectoare precum auto, farma şi semiconductori. În plus, Uniunea s-a angajat să importe energie din SUA în valoare de 750 miliarde de dolari şi să facă investiţii de circa 600 miliarde de dolari în următorii ani. Statele Unite au mai semnat acorduri comerciale cu unele ţări asiatice, dar nu ajunseseră, până la finele lunii iulie, la o înţelegere clară cu autorităţile de la Beijing.

Rezerva Federală a menţinut dobânda de politică monetară în intervalul 4,25 - 4,5%, dar pieţele şi analiştii estimează una-două tăieri în acest an, în vreme ce majoritatea marilor companii din Statele Unite au avut raportări financiare peste estimări pentru ultimul trimestru.

În acest context, indicele S&P a marcat o creştere de 2,2%, luna trecută, Dow Jones Industrial Average a stagnat, în vreme ce Nasdaq Composite, al companiilor ce activează în domenii intensive în cunoaştere, a avut o apreciere de 3,7%.

De partea noastră a Atlanticului, unde oficialii Băncii Centrale Europeane au sugerat că ciclul tăierilor de dobândă este aproape de final, în vreme ce tarifele pot diminua profitabilitatea companiilor şi competitivitatea exporturilor europene în Statele Unite, indicele Stoxx 600 a avut o apreciere de 0,9%, luna trecută. La Frankfurt, indicele DAX a urcat cu 0,6%, în vreme ce la Londra indicele FTSE 100 s-a apreciat cu 4,2%, în condiţiile în care Marea Britanie nu face parte din Uniunea Europeană.

• Instituţiile internaţionale văd primul pachet fiscal al Guvernului drept ”un pas pozitiv”, dar cer implementare rapidă şi completă

Comisia Europeană a apreciat primul pachet de măsuri fiscal-bugetare asumate de Guvernul României, caracterizându-l drept ”un pas important şi pozitiv” pentru îndeplinirea obiectivelor din cadrul procedurii de deficit excesiv, dar a transmis că măsurile trebuie să fie rapid şi în întregime adoptate şi implementate, conform unui comunicat al Ministerului Finanţelor.

Printre măsurile cu impact direct sau indirect asupra companiilor, investitorilor şi a pieţei de capital în ansamblu, se numără creşterea accizelor la carburanţi, majorarea cotelor de TVA la 11% şi 21%, creşterea impozitului pe dividende de 10% la 16% sau taxarea suplimentară a cifrei de afaceri a băncilor, cu excepţia celor cu o cotă de piaţă foarte mică.

Agenţia de rating Moody's a reacţionat pozitiv la măsurile fiscal-bugetare asumate de Guvern, catalogându-le drept ”un pas important” în direcţia echilibrării bugetare, dar avertizează că implementarea completă şi eficientă a programului, precum şi menţinerea disciplinei fiscale, vor fi esenţiale, având în vedere amploarea consolidării planificate. S&P Global Ratings a confirmat ratingurile României pentru datoria pe termen lung şi scurt, la "BBB minus/A-3', cu perspectivă ”negativă”, ţara noastră evitând astfel retrogradarea în categoria ”nerecomandat investiţiilor”.

”Înţelegem că Guvernul (n.r. României) intenţionează să adopte măsuri suplimentare sub forma a două pachete de reformă în următoarele luni, ceea ce poate duce la o consolidare fiscală suplimentară, chiar dacă într-o măsură mai mică decât iniţiativele deja legiferate”, spun analiştii S&P Global Ratings, conform Agerpres.

Al doilea pachet de reforme fiscal-bugetare vizează administraţia publică, companiile de stat şi sistemul fiscal, urmărind reducerea cheltuielilor, îmbunătăţirea serviciilor, modernizarea colectării taxelor şi combaterea ineficienţei şi evaziunii.

În ansamblu, măsurile anunţate de executiv sunt bine primite de pieţele financiare, fapt ilustrat de randamentele în scădere ale titlurilor de stat româneşti, cu maturităţi lungi, comparativ cu situaţia din urmă cu şase luni. Pe de altă parte, majorarea accizelor şi a TVA-ului, alături de liberalizarea pieţei energiei electrice, alimentează creşterea inflaţiei şi vor frâna creşterea economică pe termen scurt-mediu, un scenariu mai degrabă stagflaţionist, ce poate afecta preţurile acţiunilor de la BVB.

• TeraPlast, Electrica şi Transgaz - cele mai mari creşteri in BET

Preţurile acţiunilor tuturor companiilor ce compun indicele BET au înregistrat creşteri în luna iunie, perioadă care a marcat şi debutul sezonului de raportări aferente celui de-al doilea trimestru, majoritatea emitenţilor urmând să iasă la rampă în această lună.

Acţiunile producătorului de materiale de construcţii TeraPlast Bistriţa au avut o apreciere de 23,1%, luna trecută, cea mai mare din principalul indice al pieţei, fără informaţii punctuale evidente care să-i susţină creşterea. Compania a revenit în zona profitabilităţii după o perioadă cu pierderi, ce a afectat sever preţul titlurilor emitentului, dar măsurile fiscale ale guvernului pot influenţa în mod nefavorabil afacerile TeraPlast pe termen scurt şi mediu.

Acţiunile furnizorului şi distribuitorului de energie Electrica s-au apreciat cu 22% luna trecută, perioadă în care compania a vândut obligaţiuni verzi printr-o ofertă ce a fost suprasubscrisă masiv. Emitentul a anunţat că, pe lângă Planul de Dezvoltare a Reţelei de Distribuţie pentru următorii zece în valoare de 6,9 miliarde lei, estimează investiţii finanţate din fonduri nerambursabile de 3,8 miliarde lei. Electrica a avut o primă parte a anului foarte solidă din punct de vedere financiar datorită performanţei sectorului de distribuţie, iar liberalizarea pieţei energiei poate îmbunătăţi rezultatele companiei prin creşterea veniturilor şi a marjelor de profit.

Titlurile Transgaz s-au apreciat cu 21,9%, în iulie, o nouă etapă a trendului ascendent pe care s-au înscris acţiunile transportatorului de gaze naturale de la începutul acestui an, atingând noi maxime istorice. Rezultatele primului trimestru au fost excelente, pe fondul volumelor mai mari transportate şi a tarifelor reglementate mai favorabile, context care probabil a creat aşteptări ridicate pentru rezultatele celui de-al doilea trimestru.

• Creşteri diferenţiate în sectorul energetic; OMV Petrom raportează scăderi ale veniturilor şi profitului în trimestrul al doilea

Acţiunile OMV Petrom au avut o creştere de 3,7%, luna trecută, într-o perioadă fără oscilaţii mari pentru preţul petrolului în plan internaţional. Producătorul de ţiţei şi gaze a raportat, pentru cel de-al doilea trimestru, scăderea veniturilor din vânzări cu 7% şi un profit net de circa un miliard de lei, cu 17% sub cel din perioada aprilie - iunie 2024, în principal pe fondul preţurilor mai reduse ale petrolului. Directoratul companiei a anunţat că va decide în trimestrul al treilea dacă va propune acţionarilor un dividend special anul acesta. Titlurile Romgaz, partenerul OMV Petrom din proiectul Neptun Deep - ce poate furniza până la 100 miliarde metri cubi de gaze naturale începând cu anul 2027 - au avut o apreciere de 13,4%, cotaţia companiei marcând noi recorduri istorice, fără elemente punctuale care să explice evoluţia.

Producătorul şi furnizorul de energie electrică Hidroelectrica a împlinit doi de la listarea la BVB, într-o lună în care preţul acţiunii companiei a continuat să evolueze în consolidarea în care se află deja de un an. În schimb, acţiunile Nuclearelectrica s-au apreciat cu 11%, formând un trend ascendent al preţului pe termen scurt, în vreme ce pe termen mediu cotaţia operatorului centralei de la Cernavodă se află pe o tendinţă descendentă.

Titlurile transportatorului de energie Transelectrica s-au apreciat cu 5,4%, evoluţie ce include şi corecţia ex-dividend pentru alocarea cu randament ce peste 6%.

• Maxime istorice pentru acţiunile Banca Transilvania, Digi Communications şi MedLife

Acţiunile instituţiilor de credit au avut evoluţii inferioare sectorului bancar la nivel european - reflectat prin creşterea indicelui Euro Stoxx Banks cu circa 9% în iulie - într-un climat marcat de decizia Guvernului de a dubla taxa pe cifra de afaceri a băncilor de la 2% la 4%. Chiar şi aşa, titlurile Banca Transilvania au marcat noi recorduri istorice, instituţia de credit distribuind aproape 19 acţiuni gratuite la 100 deţinute. În schimb acţiunile BRD - Groupe Societe Generale sunt într-o mişcare laterală de un an jumătate, în condiţiile unor rezultate financiare sub aşteptările investitorilor. Pentru cel de-al doilea trimestru al anului, BRD a raportat un profit de 400,7 milioane lei, cu 14% peste cel din acelaşi interval al anului 2024.

Preţurle acţiunilor Digi Communications şi MedLife, două dintre puţinele companii de creştere cu extindere internaţională de la BVB, s-au apreciat cu 16,5% şi 16,1%, luna trecută, cotaţiile marcând noi recorduri istorice.

Titlurile producătorului de medicamente Antibiotice Iaşi s-au apreciat cu 10,3%, într-o lună în care compania şi-a anunţat intenţia dezvoltării unui centru de cercetare şi producţie de medicamente critice, proiect în valoare de 377 milioane lei pentru care vrea să apeleze la fonduri europene.

Maspex Romania a preluat controlul Purcari Wineries, ajungând la o deţinere de 72% din producătorul de vinuri din Republica Moldova în urma unei oferte publice de preluare voluntară. Între vânzători au fost Amboselt Universal - controlată de fondatorul Purcari, Victor Bostan - Firebird Avrora Advisors şi Firebird Management, Fiera Capital şi Dealbeta Investments Limited, potrivit raportărilor de la BVB.

• Discount-uri de tranzacţionare situate între 71% pentru Lion Capital şi 55% în cazul Longshield Investments

Indicele BET-FI, alcătuit din fostele SIF-uri plus Fondul Proprietatea (FP), a urcat cu 4,9%, până la 63.794 de puncte, luna trecută, cea mai mică apreciere dintre coşurile de acţiuni de la BVB.

Titlurile FP au avut un avans de 14,9%, în condiţiile în care fondul derulează un program de răscumpărare, ce susţine preţul acţiunilor, şi a anunţat depunerea la ASF a documentaţiei aferente unei oferte publice pentru achiziţia a 120 milioane de acţiuni proprii, cantitate de ulterior a fost redusă la 80 de milioane.

Comitetul Reprezentanţilor FP este în proces de numire a unui nou administrator, iar în prima fază a selectat parteneriatul dintre IRE AIFM şi Impetum Management, denumit ROCA FP, drept candidat preferat, dar un grup de acţionari contestă opţiunea. Aceştia au solicitat convocarea unei AGA pentru reluarea procesului de selecţie, sub condiţia ca administratorul propus să aibă în administrare active cel puţin egale cu valoarea activelor Fondului Proprietatea. Un alt punct solicitat de acţionari vizează aprobarea distribuirii unor dividende, în valoare de 37,2 milioane lei, cu plată programată în luna noiembrie.

Două fonduri, ale căror investitori principali sunt Lion Capital şi Longshield Investment Group, au achiziţionat 6,71% din acţiunile Bursei de Valori Bucureşti. FIA Star Value şi FIA Multicapital Invest, fonduri administrate de Star Asset Management, ajunseseră la deţineri de 2,1%, respectiv 4,6% din BVB, la data de 29 iulie, în urma unor tranzacţii realizate în piaţa ”deal”, vânzătorul nefiind încă raportat.

La finalul lunii iulie, fostele SIF-uri se tranzacţionau la discounturi între preţul de piaţă şi Valoarea Unitară a Activului Net (VUAN) cuprinse între 71% pentru Lion Capital şi 55% în cazul Longshield Investment. Pentru FP, discountul era de 41%, peste obiectivul administratorului Franklin Templeton, care vizează un nivel sub 15%.

• Listări de obligaţiuni ale Electrica şi Banca Transilvania

Ministerul Finanţelor a atras 1,65 miliarde de lei (681,3 milioane lei şi respectiv 192 milioane euro) de la populaţie prin cea de-a şasea emisiune de titluri de stat Fidelis. Titlurile în lei au dobânzi situate între 7,25% şi 8,25% - în cazul donatorilor de sânge - cu maturităţi între unu şi şase ani, în vreme ce titlurile denominate în euro au dobânzi situate între 3,4% şi 6,3%, cu maturităţi între doi şi şapte ani.

Banca Transilvania a listat o emisiune de obligaţiuni sustenabile în valoare de 1,5 miliarde de lei, titlurile având scadenţa în anul 2032 şi dobânda anuală de 8,875%. Furnizorul şi distribuitorul de energie Electrica a listat prima sa emisiune de obligaţiuni la BVB, marcând totodată cea mai mare emisiune de obligaţiuni verzi, corporative şi non-financiare din istoria pieţei de capital din România. Valoarea totală a emisiunii se ridică la 500 milioane de euro, titlurile având dobânda anuală fixă de 4,375% şi scadenţa pe 14 iulie 2030.

OMRO, compania de creditare a fintech-ului Filbo, a listat obligaţiuni în valoare de 12,3 milioane de lei pe Sistemul Multilateral de Tranzacţionare al BVB, cu scadenţa în anul 2023 şi dobânda variabilă calculată ca suma dintre rata dobânzii de referinţă a BNR şi o marjă fixă de 5,5%.

• Acţiunile Banca Transilvania, OMV Petrom şi Hidroelectrica - pe primele trei locuri în topul rulajului

Valoarea totală a tranzacţiilor cu titluri listate pe Segmentul Principal al Bursei de Valori Bucureşti a fost de circa 3,2 miliarde de lei, în luna iulie, cu 9,2% sub nivelul înregistrat în iunie. Valoarea medie zilnică a transferurilor a coborât cu 21%, ajungând la 138,6 milioane de lei, în aceeaşi perioadă de raportare.

Cu tranzacţii în valoare de 439 milioane de lei, titlurile Banca Transilvania au ocupat prima poziţie în topul rulajului cu acţiuni din luna iulie. Pe locul al doilea s-au situat titlurile OMV Petrom, cu transferuri însumând 145,5 milioane de lei, clasamentul fiind completat de Hidroelectrica, ale cărei acţiuni au generat schimburi de 90,8 milioane de lei.

La finele lunii iulie, valoarea de piaţă a tuturor companiilor listate pe Segmentul Principal al pieţei de capital româneşti (inclusiv Erste Group Bank) era de circa 430 miliarde de lei, cu 8,5% mai mare faţă de nivelul consemnat la finalul lunii iunie, potrivit raportului lunar publicat de BVB.