Restricţii de circulaţie pentru camioanele de mare tonaj (peste 7,5 t) pe teritoriul Ungariei

Poliţia de Frontieră Română informează conducătorii auto că autorităţile maghiare vor institui restricţii de circulaţie pe teritoriul Ungariei pentru camioanele cu o capacitate mai mare de 7,5 tone, în perioada 19-20 august 2025, cu ocazia sărbătorii naţionale a Sfântului Ştefan, potrivit unui comunicat remis redacţiei.

Sursa citată precizează:

„Astfel, restricţiile vor fi aplicate de marţi, 19 august 2025, ora 23.00 (ora României), până miercuri, 20 august 2025, ora 23.00 (ora României).

Măsura vizează exclusiv camioanele de mare tonaj şi are ca scop fluidizarea traficului rutier pe drumurile publice din Ungaria, în contextul sărbătorii naţionale.

Poliţia de Frontieră recomandă şoferilor să îşi planifice din timp deplasările şi să se informeze în permanenţă din surse oficiale”.