Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Reuters: Austria se aşteaptă la perturbări ale aprovizionării cu ţiţei şi gaze în Europa

P.C.
Internaţional / 15 aprilie, 20:34

Austria se aşteaptă ca efectele reducerii livrărilor de combustibili, provocate de războiul din Orientul Mijlociu, să înceapă să se resimtă în Europa din luna iunie, a declarat miercuri ministrul austriac al Economiei, Wolfgang Hattmannsdorfer, relatează Reuters.

Potrivit Reuters, livrările globale de energie sunt grav afectate de închiderea de facto a Strâmtorii Ormuz, rută prin care tranzitează în mod obişnuit aproximativ 20% din petrolul mondial şi din gazele naturale lichefiate.

Europa nu se confruntă încă cu un deficit de aprovizionare, însă resimte deja presiunea scumpirii petrolului şi gazelor, iar aeroporturile au avertizat că în câteva săptămâni s-ar putea confrunta cu o penurie de kerosen, notează Reuters.

„Tulburările din ultimele săptămâni vor ajunge cu întârziere în Europa”, a afirmat Hattmannsdorfer în timpul unei vizite oficiale în India, potrivit Reuters.

Ministrul austriac a adăugat, relatează Reuters, că livrările de motorină vor scădea în mai cu 5%, iar cele de kerosen cu 15%, ceea ce „va avea efect asupra preţurilor”.

Aeroportul Internaţional din Viena este însă bine aprovizionat cu combustibil pentru avioane, întrucât 90% din necesar este acoperit de rafinăria Schwechat a grupului OMV, aflată în apropiere, iar efectele ar urma să se vadă mai puternic în alte sectoare, scrie Reuters.

„Suntem pregătiţi pentru o situaţie de urgenţă”, a declarat ministrul Economiei, subliniind că Austria nu trebuie, deocamdată, să recurgă la eliberarea de petrol din rezervele strategice, potrivit Reuters.

În martie, Parlamentul Austriei a aprobat eliberarea a 325.000 de tone de ţiţei din rezervele strategice ale ţării, măsură care se înscrie în iniţiativa lansată de Agenţia Internaţională a Energiei pentru stabilizarea pieţei petroliere după escaladarea războiului cu Iranul, aminteşte Reuters.

Decizia prevede ca această cantitate, echivalentă cu 2,3 milioane de barili, să fie pusă la dispoziţia consorţiului OMV la preţul pieţei, cu obligaţia ca întreaga cantitate de combustibili produsă să fie vândută exclusiv în Austria, notează Reuters.

În prezent, Austria are rezerve strategice de petrol suficiente pentru acoperirea consumului naţional timp de 90 de zile, iar acest nivel s-ar reduce cu 11 zile dacă va fi utilizată întreaga cantitate pusă la dispoziţie, relatează Reuters.

Eliberarea ţiţeiului se va face etapizat, iar prima fază constă într-o ofertă de 65.000 de tone pentru OMV în luna aprilie, potrivit Reuters.

Austria a ales să ofere ţiţei, nu produse rafinate, considerând că este mai bine pregătită acum decât în 2022, când invazia rusă în Ucraina a declanşat o altă criză energetică, a spus Wolfgang Hattmannsdorfer în faţa parlamentarilor, mai arată Reuters.

Ministrul a subliniat că securitatea aprovizionării energetice este „o prioritate absolută”, dar a arătat că încă există timp pentru rafinarea ţiţeiului în vederea obţinerii de benzină şi motorină, notează Reuters.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

Ziarul BURSA

15 aprilie

Citeşte Ziarul BURSA din 15 aprilie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

15 aprilie
Ediţia din 15.04.2026

Consultă arhiva ziarului
rominsolv.ro
danescu.ro
ziarlanegru.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

15 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0914
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3224
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5284
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8576
Gram de aur (XAU)Gram de aur666.3095

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
boromir.ro

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
antreprenorinvremuritulburi.ro

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Turul Dobrogei Ciclism
uniprest.ro
targulnationalimobiliar.ro
solarenergy-expo.ro
thediplomat.ro
Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

