Reuters: Austria se aşteaptă la perturbări ale aprovizionării cu ţiţei şi gaze în Europa

Austria se aşteaptă ca efectele reducerii livrărilor de combustibili, provocate de războiul din Orientul Mijlociu, să înceapă să se resimtă în Europa din luna iunie, a declarat miercuri ministrul austriac al Economiei, Wolfgang Hattmannsdorfer, relatează Reuters.

Potrivit Reuters, livrările globale de energie sunt grav afectate de închiderea de facto a Strâmtorii Ormuz, rută prin care tranzitează în mod obişnuit aproximativ 20% din petrolul mondial şi din gazele naturale lichefiate.

Europa nu se confruntă încă cu un deficit de aprovizionare, însă resimte deja presiunea scumpirii petrolului şi gazelor, iar aeroporturile au avertizat că în câteva săptămâni s-ar putea confrunta cu o penurie de kerosen, notează Reuters.

„Tulburările din ultimele săptămâni vor ajunge cu întârziere în Europa”, a afirmat Hattmannsdorfer în timpul unei vizite oficiale în India, potrivit Reuters.

Ministrul austriac a adăugat, relatează Reuters, că livrările de motorină vor scădea în mai cu 5%, iar cele de kerosen cu 15%, ceea ce „va avea efect asupra preţurilor”.

Aeroportul Internaţional din Viena este însă bine aprovizionat cu combustibil pentru avioane, întrucât 90% din necesar este acoperit de rafinăria Schwechat a grupului OMV, aflată în apropiere, iar efectele ar urma să se vadă mai puternic în alte sectoare, scrie Reuters.

„Suntem pregătiţi pentru o situaţie de urgenţă”, a declarat ministrul Economiei, subliniind că Austria nu trebuie, deocamdată, să recurgă la eliberarea de petrol din rezervele strategice, potrivit Reuters.

În martie, Parlamentul Austriei a aprobat eliberarea a 325.000 de tone de ţiţei din rezervele strategice ale ţării, măsură care se înscrie în iniţiativa lansată de Agenţia Internaţională a Energiei pentru stabilizarea pieţei petroliere după escaladarea războiului cu Iranul, aminteşte Reuters.

Decizia prevede ca această cantitate, echivalentă cu 2,3 milioane de barili, să fie pusă la dispoziţia consorţiului OMV la preţul pieţei, cu obligaţia ca întreaga cantitate de combustibili produsă să fie vândută exclusiv în Austria, notează Reuters.

În prezent, Austria are rezerve strategice de petrol suficiente pentru acoperirea consumului naţional timp de 90 de zile, iar acest nivel s-ar reduce cu 11 zile dacă va fi utilizată întreaga cantitate pusă la dispoziţie, relatează Reuters.

Eliberarea ţiţeiului se va face etapizat, iar prima fază constă într-o ofertă de 65.000 de tone pentru OMV în luna aprilie, potrivit Reuters.

Austria a ales să ofere ţiţei, nu produse rafinate, considerând că este mai bine pregătită acum decât în 2022, când invazia rusă în Ucraina a declanşat o altă criză energetică, a spus Wolfgang Hattmannsdorfer în faţa parlamentarilor, mai arată Reuters.

Ministrul a subliniat că securitatea aprovizionării energetice este „o prioritate absolută”, dar a arătat că încă există timp pentru rafinarea ţiţeiului în vederea obţinerii de benzină şi motorină, notează Reuters.