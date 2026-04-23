Reuters: Boeing accelerează producţia modelului 737 Max, pe fondul reducerii pierderilor

Boeing intenţionează să crească ritmul de producţie al 737 Max de la 42 la 47 de aeronave pe lună începând din această vară, o măsură menită să contribuie la reducerea pierderilor companiei, a declarat directorul general Kelly Ortberg, transmite Reuters.

Ortberg a afirmat că „toate sistemele sunt pregătite” şi că feedback‑ul clienţilor privind calitatea aeronavelor este pozitiv, potrivit relatării agenţiei. Decizia survine după raportarea unei pierderi ajustate pe acţiune mai mici decât estimările analiştilor în primul trimestru.

Boeing a înregistrat în T1 o pierdere ajustată de 20 de cenţi pe acţiune, comparativ cu o estimare de 83 de cenţi, iar veniturile au urcat la 22,22 miliarde de dolari, peste aşteptări; pierderea netă s‑a redus la 7 milioane de dolari, de la 31 milioane în perioada similară a anului precedent, arată datele comunicate.

Divizia de avioane comerciale a livrat 143 de aeronave în primul trimestru (plus 10% faţă de anul anterior) şi a generat venituri de 9,2 miliarde de dolari, deşi segmentul rămâne pe pierdere operaţională. Segmentul de apărare a raportat venituri de 7,6 miliarde de dolari (plus 21%), iar divizia de servicii a înregistrat 5,37 miliarde de dolari (plus 6%).

Orice majorare a producţiei 737 Max peste nivelurile actuale necesită însă aprobarea Federal Aviation Administration, condiţie impusă după incidentul din ianuarie 2024, când un panou de fuselaj s‑a desprins în zbor, notează relatarea. Compania estimează că certificarea variantelor 737 Max 7 şi 737 Max 10 va avea loc până la finalul anului, cu livrări programate să înceapă în 2027.

Ortberg, numit CEO în august 2024, conduce eforturile de redresare ale Boeing după o perioadă marcată de probleme de siguranţă şi producţie care au generat pierderi semnificative, mai arată agenţia Reuters.