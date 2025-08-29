Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Reuters: China vizează creşterea importurilor de gaze ruseşti prin Power of Siberia 1

I.S.
Internaţional / 29 august, 15:44

Reuters: China vizează creşterea importurilor de gaze ruseşti prin Power of Siberia 1

China vrea să cumpere mai multe gaze din Rusia via actuala conductă Power of Siberia 1, în condiţiile în care nu au fost făcute progrese cu privire la construirea celei de a doua conducte, Power of Siberia 2, au dezvăluit pentru Reuters două surse din industria energetică.

Energia este aşteptată să ocupe un loc important pe agenda reuniunii de săptămâna viitoare a preşedinţilor rus şi chinez, Vladimir Putin şi Xi Jinping. Cu toate acestea, sursele citate de Reuters spun că este puţin probabil ca la reuniunea din China să fie anunţate progrese cu privire la gazoductul Power of Siberia 2, un proiect cu o valoare de 13,6 miliarde de dolari care ar urma să livreze 50 de miliarde de metri cubi de gaze în nord-vestul Chinei.

În schimb, sursele susţin că China are în vedere majorarea achiziţiilor de gaze via actuala conductă Power of Siberia 1, care se situează la 38 de miliarde metri cubi pe an în prezent.

Timp de peste 50 de ani, Rusia a livrat gaze naturale Europei din vestul Siberiei, livrări care se situau la 180 de miliarde metri cubi pe an şi aduceau Moscovei până la 90 de miliarde de dolari pe an. În 2019, Rusia a început să livreze Chinei gaze de la zăcămintele din estul Siberiei via conducta Power of Siberia 1. Zonele din vestul şi estul Siberiei de unde sunt extrase gaze nu sunt interconectate şi Moscova speră să redirecţioneze gazele din vestul Siberiei spre China prin conducta Power of Siberia 2. Cu toate acestea, în pofida unor discuţii care durează de peste un deceniu, Moscova şi Beijingul nu au ajuns încă la un acord cu privire la preţul gazelor şi finanţarea pentru conducta Power of Siberia 2.

Creşterea producţiei interne de gaze a Chinei precum şi majorarea producţiei regenerabilelor a redus apetitul pentru energie al Beijingului, chiar dacă riscurile geopolitice, precum sancţiunile, fac importurile de gaze pe cale terestră din Rusia mai atractive, susţine Tatiana Mitrova, expertă la Center on Global Energy Policy din cadrul Universităţii Columbia.

O sursă din industria de gaze citată de Reuters a dezvăluit că Gazprom şi China National Petroleum Corporation discută majorarea, cu până la şase miliarde metri cubi pe an, a livrărilor de gaze via conducta Power of Siberia 1. Această majorare al livrărilor ar aduce Gazprom un plus de 1,5 miliarde de dolari pe an, pe baza unui preţ de calcul de 250 de dolari pentru 1.000 de metri cubi de gaze. O a doua sursă a dezvăluit şi ea că PipeChina, firma de stat care gestionează reţeaua de gazoducte din China, a demarat un studiu pentru extinderea infrastructurii interne de transport, în aşteptarea majorării livrărilor de gaze ruseşti via conducta Power of Siberia 1.

Rusia şi China discută majorarea cantităţilor de gaze livrate via Power of Siberia 1 până la 45 de miliarde metri cubi, a spus şi Sergey Sanakoev, directorul Asia-Pacific Research Centre din Moscova, care a fost implicat în discuţiile pe energie dintre Rusia şi China. La rândul său, grupul Gazprom susţine că Power of Siberia 1 poate să transporte mai multe gaze decât capacitarea nominală de 38 de miliarde metri cubi.

'Asta nu înseamnă că proiectul Power of Siberia 2 va fi abandonat', a subliniat Sanakoev.

De asemenea, Rusia intenţionează să înceapă să furnizeze gaze Chinei via o conductă din insula Sakhalin, din 2027. Aceste planuri vizează livrarea unei cantităţi de 10 miliarde metri cubi pe an.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

29 august

Citeşte Ziarul BURSA din 29 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

29 august
Ediţia din 29.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

29 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0722
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3443
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4228
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8500
Gram de aur (XAU)Gram de aur476.0494

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
romexpo.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb