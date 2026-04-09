Reuters: Cum se justifică matematic evaluarea SpaceX de 1,75 trilioane de dolari

A.I.
Ziarul BURSA #Piaţa de Capital / 9 aprilie

Sursa foto: spacex.com

Starlink susţine majoritatea veniturilor SpaceX, conform agenţiei internaţionale de presă

SpaceX ar fi a şasea cea mai mare companie listată din SUA, la evaluarea din IPO, scrie Reuters

SpaceX, compania lui Elon Musk, ţinteşte o evaluare de 1,75 trilioane de dolari în viitoarea sa ofertă publică iniţială, nivel considerat extrem de ridicat conform indicatorilor obişnuiţi de pe Wall Street. La această valoare, SpaceX ar deveni a şasea cea mai valoroasă companie listată public din Statele Unite ale Americii, depăşind companii precum Meta Platforms, listată la bursă de peste un deceniu şi Berkshire Hathaway, o companie mai veche decât fondatorul SpaceX, conform unui articol publicat, ieri, de Reuters.

Cu toate acestea, nu există niciun semn că investitorii ar ezita să cumpere acţiuni în cadrul ofertei publice iniţiale, care poate atrage 75 de miliarde de dolari sau mai mult, un nivel record, înainte de listarea companiei. Entuziasmul a devenit atât de mare încât unii investitori îşi plasează banii pe pieţe secundare opace, acceptând structuri complexe şi forme neclare de deţinere doar pentru şansa de a ajunge să deţină acţiuni, potrivit agenţiei internaţionale de presă.

„Aproape că nu există companii comparabile listate care să poată servi drept reper pentru evaluare şi, cel mai probabil, ar veni cu o primă semnificativă faţă de orice altă companie listată din sectorul tehnologiei spaţiale, având în vedere dimensiunea şi poziţia sa de lider pe piaţă”, a declarat Samuel Kerr, director global al pieţelor de acţiuni la Mergermarket.

Evaluarea SpaceX se bazează pe reţeaua sa de sateliţi Starlink, profitabilă şi în rapidă creştere, care are peste zece milioane de abonaţi, precum şi pe activitatea de lansare de rachete, despre care analiştii şi investitorii spun că a transformat accesul la orbita Pământului. Racheta Falcon 9, care în decembrie 2015 a devenit prima rachetă de mari dimensiuni recuperată controlat după plasarea unei încărcături pe orbită, a efectuat 165 de lansări de rachete în 2025, un nou record anual, scrie Reuters.

Însă analiştii şi administratorii de portofolii includ în evaluări şi aşteptări mult mai ambiţioase. Istoricul lui Elon Musk de a construi companii de succes, care au schimbat radical industrii întregi, le oferă încredere că şi iniţiativele ce încă nu au demonstrat - Starship, xAI şi o extindere ambiţioasă în domeniul sateliţilor pentru centre de date - vor da, în cele din urmă, rezultate.

„Este vorba despre un set de afaceri solide, deja dovedite, cu capitalizare foarte mare”, a declarat Daniel Hanson, manager de portofoliu la fondul Quality Equity al Neuberger, ce este deja SpaceX, având aproape 10% din activele sale în valoare de 2,6 miliarde de dolari alocate companiei.

Lider al cursei spaţiale

SpaceX deţine un avantaj clar în plasarea pe orbita joasă a Pământului a sateliţilor care furnizează internet şi servicii de comunicaţii prin intermediul reţelei Starlink, companie profitabilă şi care generează 50% până la 80% din veniturile SpaceX, scrie Reuters.

Pe de altă parte, multe dintre celelalte ambiţii ale companiei-mamă nu au fost încă realizate. Printre acestea se numără programul întârziat al rachetei Starship, destinat misiunilor spre Lună şi Marte, precum şi planurile de a lansa până la un milion de sateliţi pentru centre de date, conectaţi la divizia sa de inteligenţă artificială, care în prezent generează pierderi.

Pentru a justifica evaluarea, „investitorii vor trebui să urmărească îndeaproape calendarul intrării în operare a Starship şi ritmul de extindere a serviciului Starlink pentru conectarea directă a telefoanelor mobile”, a scris analistul PitchBook Franco Granda într-o notă de luna trecută.

Chiar şi aşa, SpaceX lansează o rachetă aproape la fiecare două zile, mai rapid decât orice program spaţial sau companie din istorie, ceea ce îi oferă un avantaj esenţial într-o piaţă în care accesul la lansări este un factor de blocaj pentru rivali precum Amazon, care îşi construieşte propriile reţele de sateliţi.

„Este ceva unic”, a declarat Mark Boggett, CEO al fondului de capital de risc Seraphim Space.

Multiplii de evaluare sunt la niveluri ridicate

SpaceX a avut un profit de circa opt miliarde de dolari anul trecut şi venituri de 15-16 miliarde de dolari, conform unor informaţii publicate de Reuters în luna ianuarie, cifra profitului bazându-se pe EBITDA (câştigurile înainte de dobânzi, impozite, depreciere şi amortizare), un indicator standard al performanţei operaţionale. Creşterea veniturilor a variat în ultimii ani între 51% în 2024 şi 100% în 2021, scrie agenţia internaţională de presă.

Spre deosebire de companiile listate analizate de analişti, nu există estimări consensuale privind evoluţia SpaceX, Reuters formulând mai multe ipoteze pentru a compara evaluarea potenţială a companiei cu cea a firmelor listate.

Agenţia internaţională de presă a presupus că fluxul de numerar şi veniturile se vor dubla în 2026 faţă de nivelurile raportate pentru 2025, un ritm agresiv menit să plaseze multiplii de evaluare la un nivel mai conservator. Pe baza acestor ipoteze, la o capitalizare de piaţă de 1,75 trilioane de dolari, SpaceX ar avea un multiplu preţ/venituri de 56 şi un multiplu preţ/EBITDA de 109 - niveluri spectaculos de ridicate chiar şi pentru companiile cu cele mai accelerate ritmuri de creştere.

Tesla, companie condusă tot de Musk, este evaluată la de 12 ori veniturile estimate şi de 79 de ori EBITDA, fiind una dintre cele mai scumpe acţiuni de pe Wall Street. Palantir are multipli de 43 şi, respectiv, 75 pentru aceiaşi indicatori, după ce acţiunile sale au crescut cu 500% în ultimii doi ani, pe fondul optimismului legat de extinderea rapidă a afacerii sale în domeniul inteligenţei artificiale.

În general, cu cât multiplii sunt mai mari, cu atât este mai dificil ca performanţa unei companii să se ridice la nivelul aşteptărilor necesare pentru a susţine creşterea preţului acţiunilor, scrie Reuters.

„Starlink este singurul motiv pentru care această evaluare poate fi justificată”, a declarat Shay Boloor, strateg-şef de piaţă la Futurum Equities, adăugând: ”Baza sa de abonaţi creşte pur şi simplu într-un ritm nebunesc”.

Opacitatea evaluărilor companiilor private

În cadrul fuziunii cu startup-ul de inteligenţă artificială xAI al lui Musk, din februarie, SpaceX a fost evaluată la un trilion de dolari, iar dezvoltatorul chatbotului Grok la 250 de miliarde de dolari, scrie Reuters.

Tranzacţie oferă analiştilor cel puţin un reper recent pentru evaluarea entităţii combinate (SpaceX şi xAI), iar unii investitori susţin că aceasta este prea conservatoare. În prezent, compania este evaluată la 1,54 trilioane de dolari pe piaţa secundară Nasdaq Private Market.

„SpaceX este în mod constant una dintre cele mai tranzacţionate companii de pe platforma noastră, deoarece nu există nimic similar pe pieţele private în prezent. Cererea a depăşit aproape întotdeauna oferta, iar acest lucru a fost valabil chiar şi în perioadele în care activitatea generală de pe pieţele secundare a fost mai redusă”, a spus Greg Martin, cofondator al Rainmaker Securities, o platformă de tranzacţionare pentru acţiuni private, pre-IPO, conform Reuters.

