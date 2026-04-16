Reuters: Franţa a eliberat un petrolier din „flota din umbră” a Rusiei după plata unei amenzi

Autorităţile franceze au anunţat joi că au eliberat petrolierul Deyna, reţinut în luna martie, după ce proprietarul navei a plătit o amendă, relatează Reuters.

Petrolierul, care arbora pavilion mozambican, fusese prezentat de Emmanuel Macron drept parte a „flotei din umbră” folosite de Rusia pentru a-şi exporta petrolul în pofida sancţiunilor occidentale, notează Reuters.

Pe 20 martie, marina franceză a interceptat nava în vestul Mării Mediterane, cu sprijin britanic, iar Reuters arată că Deyna plecase din portul rus Murmansk şi se îndrepta spre Port Said, în Egipt.

Autorităţile franceze au invocat arborarea unui pavilion fals drept motiv pentru sechestrarea petrolierului, potrivit Reuters.

Conform imaginilor publicate de armata franceză, militari francezi au coborât din elicoptere la bordul navei, relatează Reuters.

Operaţiunea s-a desfăşurat în colaborare cu „aliaţii britanici”, care au participat la „urmărirea navei”, au transmis autorităţile franceze, citate de Reuters.

Prefectura departamentului Bouches-du-Rhône şi parchetul din Marsilia nu au făcut publică valoarea amenzii achitate de compania proprietară a navei Deyna, mai arată Reuters.