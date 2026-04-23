Reuters: Inflaţia în Marea Britanie a urcat la 3,3% în martie

T.B.
Internaţional / 23 aprilie, 07:03

Inflaţia anuală în Marea Britanie a crescut la 3,3% în luna martie, pe fondul majorării puternice a preţurilor la combustibili, generate de conflictul cu Iran, potrivit datelor preliminare publicate de Office for National Statistics, citate de Reuters.

Nivelul inflaţiei a fost în linie cu estimările economiştilor, care anticipau o accelerare de la 3% în februarie, conform Reuters. Datele reprezintă primul semnal concret al impactului războiului asupra preţurilor de consum din economie, transmite Reuters.

Potrivit economistului-şef al ONS, Grant Fitzner, accelerarea inflaţiei a fost determinată în principal de scumpirea combustibililor, care au înregistrat cea mai mare majorare din ultimii peste trei ani, relatează Reuters. În acelaşi timp, biletele de avion şi preţurile alimentelor au contribuit la presiunile inflaţioniste, notează Reuters.

Singurul factor care a temperat parţial creşterea a fost sectorul îmbrăcămintei, unde preţurile au crescut mai lent comparativ cu anul trecut, indică Reuters. În schimb, costurile materiilor prime şi ale bunurilor produse au urcat semnificativ, influenţate de scumpirea petrolului şi a carburanţilor, precizează Reuters.

Economiştii avertizează că presiunile inflaţioniste ar putea continua, în condiţiile în care Marea Britanie, fiind importator net de energie, este vulnerabilă la şocurile globale de preţ, arată Reuters. Sanjay Raja estimează că preţurile la pompă şi costurile pentru încălzire vor continua să crească în perioada următoare, adaugă Reuters.

Înainte de izbucnirea conflictului, pe 28 februarie, Banca Angliei era aşteptată să reducă dobânzile, pe fondul temperării inflaţiei către ţinta de 2%, menţionează Reuters. În prezent, perspectivele sunt incerte, iar analiştii nu exclud o posibilă majorare, deşi decizia este considerată dificilă, subliniază Reuters.

Majoritatea economiştilor anticipează însă că banca centrală va menţine dobânzile neschimbate în acest an, preferând să ignore temporar creşterea inflaţiei cauzată de factori externi, pentru a evita riscul de stagflaţie, evidenţiază Reuters.

Potrivit Suren Thiru, inflaţia ar putea depăşi 4% până în toamnă, pe fondul creşterii accelerate a preţurilor la energie şi alimente, chiar dacă cererea economică rămâne slabă, transmite Reuters. În acest context, presiunile descendente generate de încetinirea economiei ar putea oferi băncii centrale spaţiu pentru a menţine dobânzile fără modificări, conchide Reuters.

Curs valutar BNR

22 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0951
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3357
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5508
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8639
Gram de aur (XAU)Gram de aur663.0310

