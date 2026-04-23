Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Reuters: Italia reduce prognoza de creştere şi majorează estimările pentru deficit şi datorie, din cauza războiului din Orientul Mijlociu

I.O.
Internaţional / 23 aprilie, 07:23

Reuters: Italia reduce prognoza de creştere şi majorează estimările pentru deficit şi datorie, din cauza războiului din Orientul Mijlociu

Guvernul italian a revizuit în scădere estimările privind creşterea economică şi a majorat prognozele pentru deficitul bugetar şi datoria publică, invocând creşterea preţurilor la energie şi instabilitatea generată de conflictul din Orientul Mijlociu, transmite Reuters.

Ministrul Economiei, Giancarlo Giorgetti, a anunţat că economia Italiei este aşteptată să crească cu 0,6% în 2026 şi în 2027, sub ţintele anterioare de 0,7% şi, respectiv, 0,8%, conform declaraţiilor oficiale citate de agenţie.

Giorgetti a avertizat că nu ne aflăm în circumstanţe normale, ci într‑un context excepţional din cauza războiului, şi a spus că prognozele ar putea fi revizuite din nou pe fondul incertitudinilor ridicate.

Pe termen mai lung, Italia ar urma să înregistreze o creştere de 0,8% în 2028, ceea ce ar marca şase ani consecutivi de expansiune sub 1%, în pofida fondurilor UE pentru redresare post‑pandemie.

Slăbiciunea economică pune presiune pe finanţele publice: deficitul bugetar este estimat la 2,9% din PIB în acest an (faţă de 2,8% anterior) şi la 2,8% în 2027, iar datoria publică ar urca la 138,6% din PIB în 2026, de la 137,1% în 2025, arată proiecţiile guvernamentale.

Datele ISTAT indică un deficit de 3,1% din PIB în 2025, peste pragul de 3% stabilit de UE, menţinând Italia sub procedura de deficit excesiv, notează relatarea Reuters.

În acest context, autorităţile italiene analizează mecanisme speciale la nivel european pentru a permite un deficit mai mare în situaţii excepţionale şi iau în calcul o taxă suplimentară asupra companiilor din energie pentru a sprijini populaţia şi firmele afectate de scumpiri, potrivit sursei.

Giorgetti a subliniat necesitatea unor reacţii rapide din partea guvernului, într‑un mediu global marcat de provocări economice şi geopolitice majore, mai arată relatarea agenţiei.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

Ziarul BURSA

23 aprilie

Citeşte Ziarul BURSA din 23 aprilie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Ziarul BURSA

23 aprilie
Ediţia din 23.04.2026

Consultă arhiva ziarului
Stiri Locale

Curs valutar BNR

22 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0951
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3357
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5508
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8639
Gram de aur (XAU)Gram de aur663.0310

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

