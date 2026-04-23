Reuters: Italia reduce prognoza de creştere şi majorează estimările pentru deficit şi datorie, din cauza războiului din Orientul Mijlociu

Guvernul italian a revizuit în scădere estimările privind creşterea economică şi a majorat prognozele pentru deficitul bugetar şi datoria publică, invocând creşterea preţurilor la energie şi instabilitatea generată de conflictul din Orientul Mijlociu, transmite Reuters.

Ministrul Economiei, Giancarlo Giorgetti, a anunţat că economia Italiei este aşteptată să crească cu 0,6% în 2026 şi în 2027, sub ţintele anterioare de 0,7% şi, respectiv, 0,8%, conform declaraţiilor oficiale citate de agenţie.

Giorgetti a avertizat că nu ne aflăm în circumstanţe normale, ci într‑un context excepţional din cauza războiului, şi a spus că prognozele ar putea fi revizuite din nou pe fondul incertitudinilor ridicate.

Pe termen mai lung, Italia ar urma să înregistreze o creştere de 0,8% în 2028, ceea ce ar marca şase ani consecutivi de expansiune sub 1%, în pofida fondurilor UE pentru redresare post‑pandemie.

Slăbiciunea economică pune presiune pe finanţele publice: deficitul bugetar este estimat la 2,9% din PIB în acest an (faţă de 2,8% anterior) şi la 2,8% în 2027, iar datoria publică ar urca la 138,6% din PIB în 2026, de la 137,1% în 2025, arată proiecţiile guvernamentale.

Datele ISTAT indică un deficit de 3,1% din PIB în 2025, peste pragul de 3% stabilit de UE, menţinând Italia sub procedura de deficit excesiv, notează relatarea Reuters.

În acest context, autorităţile italiene analizează mecanisme speciale la nivel european pentru a permite un deficit mai mare în situaţii excepţionale şi iau în calcul o taxă suplimentară asupra companiilor din energie pentru a sprijini populaţia şi firmele afectate de scumpiri, potrivit sursei.

Giorgetti a subliniat necesitatea unor reacţii rapide din partea guvernului, într‑un mediu global marcat de provocări economice şi geopolitice majore, mai arată relatarea agenţiei.