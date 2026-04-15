Reuters: Lavrov spune că Rusia poate compensa deficitul energetic al Chinei

Serghei Lavrov a declarat, în timpul vizitei sale oficiale în China, că Rusia poate compensa deficitul energetic al Chinei provocat de criza din Orientul Mijlociu şi de blocajele din jurul Strâmtorii Ormuz, relatează Reuters.

Potrivit Reuters, ministrul rus de Externe a spus la Beijing că Moscova este pregătită să ajute China şi alte state afectate de perturbările de pe piaţa energiei.

„Rusia poate, fără îndoială, să compenseze deficitul de resurse care a apărut” pentru China şi pentru „alte ţări interesate să colaboreze cu noi”, a declarat Lavrov, citat de Reuters.

Lavrov a mai afirmat că situaţia din Orientul Mijlociu reprezintă un „nod de criză” care nu poate fi rezolvat uşor şi a avertizat că problema palestiniană nu trebuie ignorată, notează Reuters.

În acelaşi context, Reuters arată că ministrul rus a anunţat şi faptul că Vladimir Putin urmează să efectueze o vizită în China în prima jumătate a acestui an.

Liderul chinez Xi Jinping şi Serghei Lavrov s-au întâlnit la Beijing, la Marele Palat al Poporului, iar Reuters notează că vizita a avut loc pe fondul tensiunilor provocate de războiul din Iran şi de presiunile crescute asupra pieţelor energetice.