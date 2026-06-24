Reuters: Rutte se întâlneşte cu Trump la Washington înaintea summitului NATO de la Ankara

Secretarul General al NATO, Mark Rutte, se află la Washington în perioada 23-25 iunie pentru întâlniri cu preşedintele Donald Trump şi cu înalţi oficiali americani, cu două săptămâni înaintea summitului Alianţei programat pentru 7-8 iulie la Ankara, conform Reuters.

Vizita survine pe fondul unor tensiuni acute între SUA şi aliaţii europeni, după ce Trump i-a acuzat pe aceştia că au abandonat America în timpul războiului cu Iranul, criticând în mod explicit Franţa, Germania, Spania şi Marea Britanie pentru perceputa lor lipsă de acţiune, potrivit Reuters. Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a catalogat NATO drept un „tigru de hârtie" şi a anunţat o revizuire pe şase luni a desfăşurării trupelor americane în Europa, conform sursei citate.

Oficialii NATO apreciază că acordul dintre SUA şi Iran a redus riscul ca summitul de la Ankara să devină un confrontation direct între Trump şi liderii europeni, potrivit aceleaşi surse. Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a transmis înainte de întâlnire o declaraţie a lui Trump în care acesta afirmă că aliaţii NATO „au fost testaţi şi au eşuat", conform Reuters. Rutte a descris totuşi discuţia drept „o întâlnire între prieteni" şi a subliniat că marea majoritate a naţiunilor europene au oferit sprijin prin baze, logistică şi survol, potrivit Reuters.

Printre temele principale ale summitului de la Ankara se numără creşterea cheltuielilor de apărare la 5% din PIB, accelerarea producţiei industriei de apărare, preluarea de către Europa şi Canada a unei responsabilităţi mai mari în cadrul Alianţei şi redeschiderea Strâmtorii Ormuz, conform Euronews şi The Hill, preluat de Reuters. SUA au informat aliaţii că intenţionează să reducă aportul unor capacităţi militare, inclusiv avioane de bombardament strategice de tip B-2 şi B-52, potrivit aceleiaşi surse. Rutte a participat şi la o reuniune virtuală a Grupului European al Celor Cinci, care reuneşte Franţa, Germania, Italia, Polonia şi Regatul Unit, conform DigitalShield, preluat de Reuters.