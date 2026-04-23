Reuters: SUA prelungeşte suspendarea sancţiunilor asupra petrolului rusesc

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a apărat miercuri în faţa senatorilor decizia guvernului de a reînnoi suspendarea temporară a sancţiunilor asupra petrolului rusesc, impuse după invazia Ucraina din 2022, potrivit Reuters.

Suspendate deja prima dată până pe 11 aprilie, sancţiunile asupra petrolului rusesc au fost puse pe pauză pentru încă o lună, până pe 16 mai, cu scopul de a contrabalansa efectul războiului din Iran asupra preţului petrolului, conform Reuters.

Această decizie a venit la doar două zile după ce Bessent a asigurat în faţa presei că suspendarea iniţială nu va fi prelungită, transmite Reuters.

Întrebat pe această temă în timpul unei audieri în faţa unei comisii a Senatului american, secretarul trezoreriei a explicat că s-a răzgândit după ce a fost "contactat de peste 12 ţări dintre cele mai sărace şi mai vulnerabile din punct de vedere energetic", relatează Reuters.

Aceste abordări au avut loc în marja reuniunilor de primăvară ale Fondul Monetar Internaţional (FMI) şi Banca Mondială, desfăşurate la Washington între 13 şi 17 aprilie, notează Reuters.

"Ne-au cerut să prelungim suspendarea şi este doar pentru încă 30 de zile", a declarat el în faţa senatorilor, indică Reuters.

Decizia a fost aspru criticată de preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, care o consideră o modalitate prin care Rusia îşi asigură finanţarea necesară pentru a prelungi războiul său din Ucraina, arată Reuters.

Pe lângă petrolul rusesc, sancţiunile au fost suspendate şi asupra petrolului iranian, a asigurat Bessent, pentru a reduce impactul asupra costurilor energiei, după ce preţul gazelor şi petrolului au crescut spectaculos în urma atacului americano-israelian asupra Iranului din 28 februarie, menţionează Reuters.

Teheranul a ripostat în special prin lovituri asupra infrastructurii de producţie a mai multor ţări vecine, inclusiv Qatar, Arabia Saudită şi Emiratele Arabe Unite, şi prin închiderea traficului prin Strâmtoarea Ormuz, prin care tranzitează aproape 20% din hidrocarburile mondiale, subliniază Reuters.