Rezervele valutare BNR au crescut la 65,8 miliarde de euro, la 31 ianuarie 2026

Rezervele valutare ale Băncii Naţionale a României au urcat, la data de 31 ianuarie 2026, la nivelul de 65,812 miliarde de euro, de la 64,800 miliarde de euro la data de 31 decembrie a anului trecut, a anunţat luni banca centrală, printr-un comunicat, transmite Agerpres.

Conform comunicatului "în cursul lunii au avut loc următoarele operaţiuni: intrări de 4.796 milioane euro, reprezentând modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituţiile de credit la BNR; alimentarea conturilor Ministerului Finanţelor; alimentarea contului Comisiei Europene şi altele; ieşiri de 3.784 milioane euro, reprezentând modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituţiile de credit la BNR; plăţi de rate şi dobânzi în contul datoriei publice denominate în valută şi altele".

Nivelul rezervei de aur s-a menţinut la 103,6 tone, iar valoarea acesteia s-a situat la 14,221 miliarde de euro în condiţiile evoluţiei preţurilor internaţionale.

Faţă de 31 decembrie 2025, când rezervele internaţionale ale României (valute plus aur) au fost de 77,017 miliarde de euro, la data de 31 ianuarie 2026 acestea au fost de 80,033 miliarde de euro, transmite Agerpres.

Plăţile scadente în luna februarie 2026 în contul datoriei publice denominate în valută, directe sau garantate de Ministerul Finanţelor, însumează circa 1,259 miliarde de euro, precizează BNR.