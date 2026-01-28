Hidrologii anunţă, miercuri, risc de inundaţii pe râuri din Maramureş, Banat şi Oltenia, până joi după-amiază, potrivit news.ro.

”Conform situaţiei hidrometeorologice actuale şi prognozei meteorologice pentru următoarele 24 de ore, I.N.H.G.A. instituie Codul portocaliu, care va fi în vigoare în intervalul 28 ianuarie, ora 12:00 - 29 ianuarie, ora 09:00 pentru anumite sectoare de râuri din judeţul Dolj”, a transmis, miercuri, I.N.H.G.A.

De asemenea, în intervalul 28 ianuarie, ora 12:00 - 29 ianuarie, ora 18:00 este valabil Codul galben, care va afecta râuri din judeţele: Maramureş, Satu Mare, Timiş, Arad, Caraş Severin, Mehedinţi, Gorj şi Dolj.

”Fenomenele vizate constau în creşteri importante de debite şi niveluri, ca urmare a propagării viiturilor formate anterior în amonte sau a influenţei evoluţiei formaţiunilor de gheaţă, cu posibile depăşiri ale cotelor de apărare”, au transmis hidrologii.

Aceştia recomandă populaţiei să evite deplasările în apropierea cursurilor de apă, să nu traverseze râurile prin vaduri sau zone inundate şi să respecte indicaţiile autorităţilor locale.

”De asemenea, este important ca bunurile să fie protejate, iar persoanele din zonele cu risc să fie pregătite pentru eventuale măsuri de evacuare temporară, dacă situaţia o va impune”, transmis hidrologii.