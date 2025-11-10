România, aleasă în Comitetul Executiv al Organizaţiei Internaţionale a Supraveghetorilor Sistemelor de Pensii Private

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) va reprezenta ţara noastră în Comitetul Executiv al Organizaţiei Internaţionale a Supraveghetorilor Sistemelor de Pensii Private (IOPS) pentru perioada 2026-2027, potrivit unui comunicat transmis redacţiei.

Alegerea ASF, reprezentată de vicepreşedintele Daniel Armeanu, a fost aprobată în cadrul Adunării Generale a IOPS, desfăşurată la Istanbul, între 5 şi 7 noiembrie 2025. Mandatul confirmă recunoaşterea internaţională a contribuţiei României în domeniul supravegherii sistemelor de pensii private şi a implicării sale active în elaborarea standardelor globale privind sustenabilitatea şi protecţia participanţilor la fondurile de pensii.

„Participarea României la conducerea IOPS înseamnă o apreciere, la nivel internaţional, a maturităţii şi profesionalismului sistemului nostru de pensii private. Este o oportunitate de a contribui activ la consolidarea arhitecturii globale a pensiilor, într-o perioadă în care stabilitatea şi echitatea intergeneraţională devin piloni ai încrederii publice în economiile moderne”, a declarat Alexandru Petrescu, preşedintele ASF.

Prezent la reuniunea de la Istanbul, Daniel Armeanu, vicepreşedinte al ASF, a subliniat importanţa dezvoltării unui sistem de pensii private sustenabil, capabil să asigure venituri stabile pentru viitorii pensionari. „Obiectivul principal al IOPS este îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei supravegherii sistemelor private de pensii la nivel global, pentru a garanta venituri constante pe termen lung la pensie. În acest context, sunt încurajate plăţile periodice, evitându-se plata într-o singură tranşă, cu excepţia cazurilor în care activele sunt reduse sau în situaţii excepţionale”, a explicat Armeanu.

Organizaţia IOPS, fondată în 2004, reuneşte 90 de membri din 79 de jurisdicţii, printre care OCDE şi Banca Mondială, şi reprezintă cea mai importantă platformă globală de cooperare în domeniul pensiilor private. România este membru al organizaţiei din 2007.

Comitetul Executiv al IOPS, format din 5-15 membri provenind din cel puţin trei continente, este principalul organism decizional al organizaţiei, cu mandat de doi ani. Acesta stabileşte direcţiile strategice, coordonează activităţile IOPS şi menţine relaţiile cu instituţiile internaţionale partenere.

ASF a anunţat că va continua să promoveze la nivel internaţional standardele de transparenţă, echitate şi protecţie a participanţilor la sistemele de pensii private.