România alocă 1,2 miliarde de euro pentru apărarea anti-dronă prin programul SAFE

România va beneficia de finanţări în valoare totală de 16,6 miliarde de euro prin programul european SAFE (Security Action for Europe), dintre care 9,5 miliarde de euro sunt alocate direct domeniului apărării. Din aceste fonduri, peste 1,2 miliarde de euro vor fi direcţionate către achiziţia de drone, sisteme anti-dronă şi capabilităţi de apărare aeriană de foarte scurtă rază, conform Techrider.

Investiţiile au ca obiectiv contracararea ameninţărilor aeriene moderne, de la drone şi muniţii autonome până la rachete care operează la joasă altitudine, tot mai frecvent utilizate în conflictele recente, potrivit Techrider.

Cea mai importantă componentă a pachetului o reprezintă achiziţia a şapte sisteme Skynex, sisteme de apărare aeriană cu rază foarte scurtă, dislocabile, dotate cu capabilităţi C-UAS şi C-RAM, pentru care România va plăti 476 de milioane de euro, a relatat Techrider.

Skynex este un sistem dezvoltat de grupul german Rheinmetall, prin divizia Oerlikon, destinat neutralizării dronelor, muniţiilor de tip loitering („kamikaze”), rachetelor şi proiectilelor de artilerie. Acesta integrează tunuri automate de 35 mm, radar tridimensional şi un centru digital de comandă şi control, putând opera atât autonom, cât şi integrat într-o reţea extinsă de apărare aeriană, conform Techrider.

Un element-cheie îl constituie utilizarea muniţiei programabile de tip AHEAD, care generează un nor de subproiectile în proximitatea ţintei, sporind semnificativ eficienţa împotriva dronelor de mici dimensiuni, relatează Techrider.

Pe lângă Skynex, România va achiziţiona două sisteme V-SHORAD Skyranger, în valoare totală de 330 de milioane de euro. Skyranger este o soluţie de apărare aeriană montată pe platformă mobilă, concepută pentru protecţia unităţilor aflate în mişcare sau a infrastructurii critice. Sistemul combină un tun de 35 mm cu senzori radar şi electro-optici, asigurând detectarea rapidă şi angajarea eficientă a dronelor şi altor ţinte aeriene de joasă altitudine. Acest tip de sistem este considerat crucial în contextul actual, în care dronele sunt tot mai des utilizate pentru recunoaştere sau atacuri rapide asupra forţelor terestre, potrivit Techrider.

Pentru componenta navală, România va achiziţiona două sisteme Millennium, sisteme de apărare antiaeriană cu rază foarte scurtă şi capabilităţi anti-dronă, în valoare de 36 de milioane de euro. Dezvoltate de Rheinmetall/Oerlikon, acestea utilizează tunuri de 35 mm şi muniţie programabilă pentru protecţia navelor împotriva dronelor, rachetelor antinavă şi altor ameninţări aeriene rapide, putând fi integrate pe nave militare fără modificări structurale semnificative, conform Techrider.

O parte semnificativă a bugetului este destinată achiziţiei de muniţie. Astfel, România va cumpăra 87.000 de lovituri de muniţie de 35 mm prin NSPA, în valoare de 23,1 milioane de euro, precum şi 400.000 de lovituri de muniţie de 35 mm pentru capabilităţi C‑RAM Oerlikon şi Skyranger, inclusiv muniţie programabilă de tip AHEAD, pentru suma de 393,2 milioane de euro. Aceste volume subliniază importanţa constituirii unor stocuri consistente de muniţie pentru operarea eficientă a sistemelor anti-dronă, în special în scenarii care presupun atacuri repetate, subliniază Techrider.

Separat, lista achiziţiilor include şi 70 de sisteme de lovire cu muniţie de tip loitering, cunoscute drept drone „kamikaze”, pentru care România va aloca 147 de milioane de euro. Acestea reprezintă o categorie distinctă de armament, situată între drone şi rachete, fiind platforme aeriene fără pilot capabile să patruleze o zonă pentru o perioadă de timp şi să atace imediat ce o ţintă este identificată. Dronele de acest tip sunt apreciate pentru costurile relativ reduse, precizia ridicată şi capacitatea de reacţie rapidă. Deocamdată, autorităţile nu au anunţat modelele sau furnizorii, însă pe piaţa occidentală există mai multe soluţii consacrate, deja utilizate în conflicte recente, potrivit Techrider.

În completarea capabilităţilor de luptă, România va achiziţiona 56 de sisteme mini‑UAS destinate supravegherii şi culegerii de informaţii, dintre care 22 sunt deja contractate, valoarea totală a programului ridicându-se la 45,7 milioane de euro. Aceste drone vor fi utilizate pentru misiuni de recunoaştere, monitorizare şi sprijin informaţional al forţelor terestre, fiind considerate un element esenţial al câmpului de luptă modern, relatează Techrider.

România pregăteşte, prin mecanismul european SAFE, un program amplu de achiziţii de vehicule militare, estimat la peste 4,2 miliarde de euro. Finanţarea va fi asigurată prin împrumuturi acordate statelor membre UE, cu costuri reduse, perioade de graţie şi maturităţi pe termen lung. Programul include mii de vehicule pentru forţele terestre, de la maşini de luptă pentru infanterie şi transportoare blindate de personal, până la platforme logistice multifuncţionale, conform Techrider.

O componentă centrală a programului o reprezintă achiziţia a 139 de transportoare blindate 8×8 Piranha V, pentru care este alocat un buget de peste 761 de milioane de euro. Vehiculele vor fi produse în România, în cadrul parteneriatului strategic iniţiat în 2019 între General Dynamics European Land Systems şi Uzina Mecanică Bucureşti, a relatat sursa citată.

În paralel, Comisia Europeană a aprobat achiziţia a 1.370 de vehicule multifuncţionale de transport şi logistică pe roţi, în valoare totală de peste 471 de milioane de euro, pentru a sprijini mobilitatea şi logistica militară. Cea mai importantă achiziţie din cadrul pachetului o reprezintă 298 de maşini de luptă pentru infanterie (MLI), evaluate la 2,98 miliarde de euro, pentru care concurează mai mulţi producători internaţionali, inclusiv Hanwha (Redback), Rheinmetall (KF41 Lynx), BAE Systems (CV90) şi General Dynamics European Land Systems (ASCOD 2), conform Techrider.

Condiţiile programului impun ca viitorul furnizor să realizeze o parte importantă a producţiei, integrării şi mentenanţei în România, în colaborare cu companii din industria naţională de apărare, potrivit Techrider.