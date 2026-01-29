România participă la principalele târguri mondiale de turism în 2026

România va fi promovată şi în acest an la cele mai importante târguri internaţionale de turism, a anunţat Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului (MEDAT), potrivit Agerpres.

Ministrul Irineu Darău a aprobat lista manifestărilor expoziţionale la care ţara noastră va participa cu stand naţional, structurată pe două niveluri de prioritate, conform sursei citate.

Prioritatea 1 include târguri de referinţă organizate pe pieţe-ţintă cu potenţial ridicat şi impact major asupra turismului şi relaţiilor B2B, cum ar fi Turism&Travel Expo de la Chişinău, ITB de la Berlin, Salon Mondial de Tourism de la Paris, KITF de la Almaty, IMEX de la Frankfurt, ITB de la Shanghai, Arabian Travel Market de la Dubai, Tour and Travel de la Varşovia, TG Travel Experience de la Rimini, WTM de la Londra şi IBTM de la Barcelona, subliniază sursa citată.

Prioritatea 2 cuprinde târguri la care participarea României va fi decisă ulterior, în funcţie de buget şi oportunitate, precum Tourest de la Tallinn, TTR de la Bucureşti, Salon des Vacances de la Bruxelles, Utazas de la Budapesta şi AITF de la Baku, potrivit Agerpres.

MEDAT a anunţat şi actualizarea schemei de ajutor de minimis pentru participarea operatorilor din turism la târgurile internaţionale, introducând noi criterii bazate pe competitivitate şi performanţă, mai adaugă sursa citată.