ROMGAZ încheie un nou contract de Market Making cu Raiffeisen Bank International

ROMGAZ, cel mai mare producător şi principal furnizor de gaze naturale din România, anunţă încheierea unui nou contract de servicii de Market Making cu Raiffeisen Bank International AG, pentru o perioadă de 24 de luni, potrivit unui comunicat emis redacţiei.

Acordul este semnat în conformitate cu reglementările Bursei de Valori Bucureşti (BVB) privind Market Maker-ul Emitentului, aşa cum sunt prevăzute în Codul BVB - Operator de piaţă, şi are ca obiectiv principal creşterea lichidităţii acţiunilor ROMGAZ (simbol bursier - SNG). Mai exact, Market Maker-ul Emitentului este participantul la sistemul de tranzacţionare al BVB care îşi asumă susţinerea lichidităţii unui instrument financiar prin cotarea fermă şi constantă a unor ordine de cumpărare şi vânzare.

Potrivit sursei, cu o prezenţă de peste un deceniu pe Bursa de Valori Bucureşti şi o capitalizare bursieră de peste 30 de miliarde de lei, acţiunile ROMGAZ au înregistrat o apreciere de aproximativ 56% în acest an.

„Reînnoirea parteneriatului cu Raiffeisen Bank International evidenţiază angajamentul nostru constant faţă de investitori şi dezvoltarea pieţei de capital. În ultimii doi ani, această colaborare a contribuit la creşterea lichidităţii şi atractivităţii acţiunilor SNG pe Bursa de Valori Bucureşti. Mai mult, ne-a sprijinit în consolidarea structurii de capital, facilitând accesul la finanţare pentru proiectele noastre strategice prin mecanismele pieţei de capital.”, a declarat Răzvan Popescu, CEO ROMGAZ.

Prin investiţii majore, ROMGAZ continuă să îşi consolideze rolul de jucător strategic în sectorul energetic naţional şi regional. Astfel, în perioada 2021-2024, ROMGAZ a realizat investiţii de aproximativ 10 miliarde lei, înregistrând o rată de execuţie de 82% - indicator important, având în vedere amploarea şi complexitatea proiectelor strategice derulate.