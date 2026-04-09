Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Rusia îşi amână din nou ambiţiile lunare

O.D.
Ziarul BURSA #Miscellanea / 9 aprilie

English Version

Programul spaţial al Rusiei suferă o nouă amânare majoră: lansările a trei misiuni lunare au fost împinse cu ani buni, într-un moment în care rivalul său tradiţional, Statele Unite, revine spectaculos în prim-planul explorării selenare.

Potrivit agenţiei Interfax, citată de Reuters, Rusia a decis să amâne lansările misiunilor Luna-28, Luna-29 şi Luna-30 pentru intervalul 2032-2036. Anunţul a fost făcut de Serghei Cernişev, vicepreşedinte al Academia Rusă de Ştiinţe.

Noile termene nu sunt însoţite de explicaţii oficiale detaliate, însă vin pe fondul unor întârzieri repetate înregistrate în ultimii ani în programul spaţial rus.

Eşecul Luna-25 şi efectele în lanţ

Amânările actuale sunt strâns legate de eşecul misiunii Luna-25, care s-a prăbuşit pe suprafaţa Lunii în 2023. Incidentul a reprezentat un regres major pentru Roscosmos, instituţia responsabilă de programul spaţial rus. După acel moment, oficialii ruşi au insistat că explorarea Lunii rămâne o prioritate strategică, inclusiv în contextul interesului pentru resursele naturale selenare.

O cursă spaţială relansată

În paralel, Statele Unite marchează un progres semnificativ. Misiunea Artemis 2, derulată de NASA, a dus patru astronauţi în jurul Lunii, primul astfel de zbor cu echipaj uman după mai bine de 50 de ani. Echipajul a atins o distanţă record, depăşind orice alt zbor uman anterior în spaţiu profund, un moment considerat istoric pentru revenirea omenirii în explorarea lunară.

De la supremaţia sovietică la competiţia globală

În anii 60 ai secolului XX, Uniunea Sovietică domina începuturile cursei spaţiale, reuşind: lansarea primului satelit artificial, trimiterea primului om în spaţiu. Astăzi însă, Rusia se confruntă cu dificultăţi majore, rămânând în urma nu doar a Statelor Unite, ci şi a Chinei, care îşi dezvoltă rapid propriul program lunar.

Amânarea misiunilor Luna ridică semne de întrebare privind capacitatea Rusiei de a rămâne competitivă într-o nouă eră a explorării spaţiale, dominată de investiţii masive şi colaborări internaţionale. În timp ce SUA îşi reafirmă poziţia în fruntea explorării lunare, Rusia pare prinsă într-un ciclu de întârzieri şi eşecuri tehnice. Decalajul dintre cele două puteri spaţiale riscă să se adâncească, într-o cursă care capătă tot mai multă importanţă strategică şi economică.

Curs valutar BNR

08 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0949
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3602
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5292
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8559
Gram de aur (XAU)Gram de aur671.1764

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
boromir.ro

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
antreprenorinvremuritulburi.ro

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Turul Dobrogei Ciclism
uniprest.ro
targulnationalimobiliar.ro
solarenergy-expo.ro
thediplomat.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb