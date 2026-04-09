Rusia îşi amână din nou ambiţiile lunare

Programul spaţial al Rusiei suferă o nouă amânare majoră: lansările a trei misiuni lunare au fost împinse cu ani buni, într-un moment în care rivalul său tradiţional, Statele Unite, revine spectaculos în prim-planul explorării selenare.

Potrivit agenţiei Interfax, citată de Reuters, Rusia a decis să amâne lansările misiunilor Luna-28, Luna-29 şi Luna-30 pentru intervalul 2032-2036. Anunţul a fost făcut de Serghei Cernişev, vicepreşedinte al Academia Rusă de Ştiinţe.

Noile termene nu sunt însoţite de explicaţii oficiale detaliate, însă vin pe fondul unor întârzieri repetate înregistrate în ultimii ani în programul spaţial rus.

• Eşecul Luna-25 şi efectele în lanţ

Amânările actuale sunt strâns legate de eşecul misiunii Luna-25, care s-a prăbuşit pe suprafaţa Lunii în 2023. Incidentul a reprezentat un regres major pentru Roscosmos, instituţia responsabilă de programul spaţial rus. După acel moment, oficialii ruşi au insistat că explorarea Lunii rămâne o prioritate strategică, inclusiv în contextul interesului pentru resursele naturale selenare.

• O cursă spaţială relansată

În paralel, Statele Unite marchează un progres semnificativ. Misiunea Artemis 2, derulată de NASA, a dus patru astronauţi în jurul Lunii, primul astfel de zbor cu echipaj uman după mai bine de 50 de ani. Echipajul a atins o distanţă record, depăşind orice alt zbor uman anterior în spaţiu profund, un moment considerat istoric pentru revenirea omenirii în explorarea lunară.

• De la supremaţia sovietică la competiţia globală

În anii 60 ai secolului XX, Uniunea Sovietică domina începuturile cursei spaţiale, reuşind: lansarea primului satelit artificial, trimiterea primului om în spaţiu. Astăzi însă, Rusia se confruntă cu dificultăţi majore, rămânând în urma nu doar a Statelor Unite, ci şi a Chinei, care îşi dezvoltă rapid propriul program lunar.

Amânarea misiunilor Luna ridică semne de întrebare privind capacitatea Rusiei de a rămâne competitivă într-o nouă eră a explorării spaţiale, dominată de investiţii masive şi colaborări internaţionale. În timp ce SUA îşi reafirmă poziţia în fruntea explorării lunare, Rusia pare prinsă într-un ciclu de întârzieri şi eşecuri tehnice. Decalajul dintre cele două puteri spaţiale riscă să se adâncească, într-o cursă care capătă tot mai multă importanţă strategică şi economică.