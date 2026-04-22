Rutte: NATO va face "tot ce este necesar pentru a apăra Turcia”

NATO va face tot ce este necesar pentru a apăra Turcia, după cele patru tiruri iraniene interceptate în martie, a declarat la Ankara secretarul general al Alianţei, Mark Rutte, transmite AFP.

„Iranul răspândeşte teroare şi haos şi acest lucru se resimte puternic aici în Turcia. În ultimele săptămâni, NATO a interceptat cu succes, în patru rânduri, rachete balistice iraniene ce se îndreptau spre Turcia”, a afirmat Mark Rutte, potrivit AFP.

„NATO este pregătită pentru astfel de ameninţări şi va face tot ce este necesar pentru a apăra Turcia şi toate celelalte ţări” ale Alianţei, a adăugat Rutte, relatează AFP.

În cursul vizitei sale la Ankara, secretarul general al NATO a mers şi la sediul ASELSAN, unul dintre giganţii industriei de apărare din Turcia, unde a salutat „revoluţia industriei de apărare turce”, notează AFP.

În faţa „pericolelor imense” cu care se confruntă statele NATO, „trebuie să continuăm pe această cale, să producem şi să inovăm mai mult şi mai rapid”, a declarat Mark Rutte, citat de AFP. Rutte urma să aibă miercuri şi o întrevedere cu preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan.

„Vom proteja sistemele de apărare aeriană, dronele, muniţiile, radarele, capacităţile spaţiale şi multe alte lucruri. Dezvoltaţi tehnologii de vârf în această ţară şi depăşiţi numărul acestor capacităţi, de asta avem nevoie”, a mai spus şeful NATO, potrivit sursei.

La 30 martie, potrivit AFP, ministerul turc al Apărării a anunţat că o rachetă lansată din Iran a fost doborâtă de sistemele de apărare ale NATO după ce a intrat în spaţiul aerian al Turciei.

Potrivit autorităţilor turce, a fost vorba despre o rachetă balistică interceptată de sistemele de apărare aeriană şi antirachetă ale NATO desfăşurate în estul Mării Mediterane, iar purtătoarea de cuvânt a Alianţei, Allison Hart, a confirmat interceptarea, relatează AFP.

Precedentele incidente similare au avut loc pe 4, 9 şi 13 martie, notează AFP.