S-a dat startul programului "Înscrieri Timpurii" de iarnă cu reduceri de până la 15% pentru Crăciun şi Revelion

Sezonul rece se apropie, iar BIBI Touroperator anunţă lansarea oficială a programului „Înscrieri Timpurii” pentru vacanţele de iarnă în România. Turiştii care aleg să-şi rezerve din timp pachetele pentru Crăciun şi Revelion beneficiază de reduceri în medie cu 10% -15% faţă de tarifele standard, o oportunitate tot mai valorificată în ultimii ani, se arată într-un comunicat de presă remis redacţiei.

Interesul pentru vacanţele de iarnă se menţine la un nivel similar cu cel din 2024, semn că românii continuă să prioritizeze planificarea anticipată pentru a se bucura de destinaţiile preferate.

Cele mai solicitate locaţii rămân staţiunile balneare din Băile Felix şi cele montane de pe Valea Prahovei şi Poiana Braşov. Totodată, destinaţiile rurale atrag tot mai mulţi turişti dornici să descopere tradiţii autentice româneşti. Pachetele pentru Sărbători în aceste zone au fost epuizate încă din prima parte a anului, pe fondul unei cereri în continuă creştere.

Printre atracţiile noului sezon din Poiana Braşov se află deschiderea parcului de distracţii Alpin Magic Land şi amenajarea unui traseu de mountain bike dedicat întregii familii. Reţeaua de pârtii a fost extinsă cu iluminare nocturnă şi sisteme moderne de producere a zăpezii artificiale, iar pasionaţii de schi fond şi snowboarding se vor bucura de facilităţi suplimentare.

În Sinaia, telecabina şi instalaţiile de transport pe cablu au trecut printr-un proces de modernizare, iar la Cota 2000 vizitatorii pot descoperi acum un spaţiu generos cu cafenea şi zonă de relaxare. Sunt prevăzute, de asemenea, lucrări pentru instalarea de sisteme de zăpadă artificială pe Valea Soarelui şi Valea Dorului, precum şi amenajarea unei pârtii destinate începătorilor. În zona Peştera-Padina este planificată dezvoltarea unui nou domeniu schiabil.

În Predeal, iubitorii de adrenalină pot încerca noul Mountain Coaster - un traseu spectaculos de 822 de metri, deschis pe tot parcursul anului.

Sezonul va fi completat de inaugurarea unor hoteluri de 4 şi 5 stele în Braşov şi Poiana Braşov, parte din grupuri internaţionale de prestigiu. Totodată, la Băile Felix se pregăteşte deschiderea unui hotel de 5 stele, care promite condiţii moderne şi servicii de top.

Inflaţia şi scumpirea alimentelor de bază, alături de creşterea costurilor la utilităţi, au pus presiune pe bugetele familiilor. În acest context, programul „Înscrieri Timpurii” devine o soluţie eficientă pentru turiştii care vor să-şi planifice vacanţele cu un control mai bun asupra cheltuielilor.

Deşi unele hoteluri au ajustat tarifele cu 10-15%, există şi unităţi care au menţinut preţurile neschimbate, în ciuda presiunilor fiscale.

Voucherele de vacanţă nu mai oferă aceleaşi avantaje ca în anii anteriori, dar rezervările anticipate rămân cea mai bună opţiune pentru vacanţe accesibile şi bine organizate.

„Într-un an marcat de provocări economice şi fiscale, programul "Înscrieri Timpurii' rămâne cea mai sigură cale prin care turiştii îşi pot planifica vacanţele de iarnă cu încredere, accesând oferte avantajoase şi destinaţii de top din România. Târgurile de Crăciun din Sibiu, Cluj, Craiova şi Braşov atrag tot mai mulţi vizitatori, iar pachetele de tip city break câştigă teren în preferinţele turiştilor urbani.” declară Adrian Voican, preşedinte BIBI Group4Travel.

Regăsiţi mai jos câteva oferte pentru Crăciun şi Revelion din portofoliul BIBI Touroperator:

Crăciun 2025

- Hotel 3 • Predeal, 3 nopţi (23-26.12.2025), cameră dublă cu demipensiune. Pomana porcului pe 24 decembrie. Cină tradiţională de Crăciun şi sosirea lui Moş Crăciun cu cadouri pentru copii.. Acces la piscina exterioară încălzită infinity - Tarif: 4228 lei/sejur

- Hotel 4 • Predeal, 3 nopţi (23-26.12.2025), cameră dublă cu demipensiune. Primire cu şampanie, fructe şi fursecuri. Pomana porcului pe 24 decembrie, colinde, venirea Urşilor de la Comaneşti, muzică live. Cină tradiţională de Crăciun şi venirea lui Moş Crăciun cu cadouri pentru copii.. Acces la spa şi piscina exterioară încălzită - Tarif: 5964 lei/sejur. 20% discount pentru a patra noapte de cazare.

- Hotel 3 • Fundata, 3 nopţi (24-27.12.2025), cameră dublă cu mic dejun. Primire cu afinată de casa şi bruschete tradiţionale. Pe 24.12 Taierea porcului cu platouri traditionale si cina traditionala. Masă festivă de Crăciun pe 25.12. Pe 26.12 seară de karaoke şi cină bufet cu selectii de băuturi incluse. Alte servicii: Primirea lui Moş Crăciun şi a colindătorilor, activităţi pentru copii, foc de tabără cu vin, ţuică fiartă şi ceai cu turtă dulce, acces la facilităţile spa (piscină, jazuzzi, saună), muzică DJ. - Tarif: 3644 lei/sejur

- Casă tradiţională 3 • Maramureş , 3 nopţi (23-26.12.2025), - Unitatea este compusă din 3 dormitoare cu baie proprie. Se închiriază integral. (8-10 persoane) Acces la bucătărie, jacuzzi. Posibilităţi pentru grătar, preparate la ceaun. Se pot face plimbări cu trăsura. Tarif: 7351 lei/sejur

- Hotel 4 • Băile Felix, 3 nopţi (23-26.12.2025), cameră dublă cu pensiune completă si următoarele servicii: Pe 24.12 moment special de tăiere a porcului în mod tradiţional Prânz festiv cu produse tradiţionale în data de 25 Decembrie Cină Festivă cu program special de colinde în data de 25 Decembrie. Exclusiv băuturi alcoolice în cadrul meselor festive. Surprize de Crăciun. Acces la facilităţile spa: piscină interioară/exterioară încălzite cu apă termală, saună umedă, uscată, jacuzzi. - Tarif: 3027 lei/sejur

- Hotel 4 • Poiana Braşov, 3 nopţi (23-26.12.2025), cameră dublă superior, cu demipensiune. Pomana porcului pe 24.12 şi cină festivă de Crăciun pe 25.12. Sosirea lui Moş Crăcun şi muzică live. Acces la facilităţile spa, piscină interioară/exterioară încălzită, saună. - Tarif: 5964 lei/sejur. -15% discount pentru rezervări până la 01.09.2025

Revelion 2026

- Hotel 4 • Sinaia, 3 nopţi (30.12.2025 - 02.01.2026), cameră dublă deluxe cu demipensiune (mic dejun si cina). Masă festivă de Revelion cu muzică live şi invitaţi surpriză. Brunch în data de 01.01. Acces la piscina interioară. - Tarif: 5769 lei/sejur.

- Hotel 3 • Predeal, 3 nopţi (30.12.2025 - 02.01.2026), cameră dublă cu demipensiune (mic dejun si cina). Masă festivă de Revelion cu muzică live şi invitaţi surpriză. Brunch în data de 01.01. Acces la piscina exterioară încălzită infinity. - Tarif: 5657 lei/sejur

- Hotel 3 • Braşov, 3 nopţi (30.12.2025 - 02.01.2026), cameră dublă cu demipensiune (mic dejun si cina). Masă festivă de Revelion cu muzică live. Loc de joacă pentru copii. Acces la facilităţile spa: piscina interioară, jacuzzi cu apă termală, sală de fitness. - Tarif: 4908 lei/sejur

- Hotel 3 • Poiana Braşov, 3 nopţi (30.12.2025 - 02.01.2026), cameră dublă deluxe cu balcon şi vedere la munte, cu mic dejun si următoarele servicii: Cină festivă de Revelion (muzică live, dansuri, invitaţi surpriză, tombolă cu premii constând în pachete de cazare la munte în Poiana Brasov, Sinaia si Predeal. Pe 1 ianuarie - brunch si cină (muzică live şi invitaţi speciali). Acces gratuit la SPA in limita locurilor disponibile (saună uscată, jacuzzi interior, piscină interioară, piscină infinity exterioară incalzită). - Tarif: 7640 lei/sejur

- Apartament 3 • Mamaia, 2 nopţi (31.12.2025 - 02.01.2026), apartament cu vedere la mare pentru maxim 4 persoane. - Tarif: 662 lei/sejur cu reducere 8% până pe 01.12.2025

- Hotel 4 • Băile Felix, 4 nopţi (29.12.2025 - 02.01.2026), cameră dublă mansardă, cu pensiune completă si următoarele servicii: Masa Festivă de Revelion şi Carnaval pe 01.01. În cadrul meselor festive, este inclusă şi băutura. Acces la piscine interioare/ exterioare cu apă termală, jacuzzi, saună uscată, saună umedă. - Tarif: 5953 lei/sejur