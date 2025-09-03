SALROM respinge acuzaţiile Ministrului Economiei: „Nu avem monopol şi raportăm profituri consistente”

Societatea Naţională a Sării - SALROM îşi exprimă surprinderea faţă de afirmaţiile făcute de Ministrul Economiei la postul B1 TV şi consideră necesar a fi facute următoarele precizări pentru corecta informare a opiniei publice:

1. Referitor la alegaţia domnului ministru privind „monopolul” SALROM

Potrivit unui comunicat oficial, SALROM transmite: "Ar fi util ca domnia sa să explice ce definiţie dă termenului „monopol” şi dacă aceasta diferă de cea regăsită în DEX, întrucât realitatea este că în România există cel puţin alţi 10 (zece) producători interni de sare, 2 (doi) dintre aceştia având licenţă de exploatare a zăcămintelor de sare naturală, extragând şi valorificând deja resursele de sare pe piaţa naţională şi internaţională, cât şi cel puţin 15(cincisprezece)

importatori de sare de mare din ţări precum Egipt, Turcia, Grecia şi altele.

Considerăm că menirea unui ministru nu este aceea de a induce în spaţiul public informaţii false, ci de a acţiona în interesul Statului Român - de exemplu prin contingentarea importurilor de sare de mare, care afectează direct piaţa şi producţia naţională.

Afirmaţia vehiculată public este, aşadar, nu doar eronată, ci şi de natură să creeze o imagine falsă asupra pieţei şi să afecteze credibilitatea unei companii strategice pentru economia României.

2. Având în vedere faptul că domnia sa este inginer de software, o profesie absolut onorabilă, şi se declară foarte atent la cifre, este cu atât mai surprinzător că afirmă în spaţiul public faptul că SALROM înregistrează pierderi.

Datele oficiale arată fără echivoc contrariul:

2022 - cifră de afaceri: 498.099.493 lei; profit: 144.492.843 lei;

2023 - cifră de afaceri: 482.211.052 lei; profit: 157.428.045 lei;

2024 - cifră de afaceri: 453.016.633 lei; profit: 132.233.997 lei;

primele 5 luni ale anului 2025 - cifră de afaceri: 165.734.359 lei; profit: 44.319.421 lei.

Aceste profituri istorice, realizate în ultimii 3 ani de către SALROM, au fost direcţionate în proporţie de peste 90% direct către bugetul Statului Român.

În aceste condiţii, afirmaţiile făcute la adresa SALROM nu doar că nu se susţin, dar reprezintă o deturnare gravă a realităţii financiare a unei companii care sprijină direct bugetul României.

3. Referitor la cealaltă alegaţie a domniei sale cu privire la deja faimoasa „masă de la Casa Timiş”, ţinem să atragem atenţia, din nou, domnului ministru că evenimentul invocat nu a fost o simplă „masă”, ci a reprezentat cina oficială de închidere a Reuniunii Anuale a Producătorilor Europeni de Sare (EUSALT) - organizată pentru prima dată în România, la care au participat peste 125 de delegaţi străini. Cu acest

prilej, România a primit votul de încredere pentru a reprezenta interesele SALROM şi ale Statului Român la nivel european.

Suma cheltuită, 50.390,34 lei, adică 0,038% din profitul companiei, reprezintă o valoare infimă raportată la dimensiunea şi importanţa evenimentului şi a fost efectuată exclusiv pentru şi în interesul Statului Român, prin consolidarea rolului şi credibilităţii României în cadrul industriei europene de profil.

A transforma o acţiune legitimă şi benefică pentru România într-un subiect de scandal public este nu doar o deformare a realităţii, ci şi o încercare periculoasă de a submina prestigiul unei companii strategice şi, implicit, al statului pe care ar trebui să îl reprezinte.

4. Referitor la pagubele de la Salina Praid, pe care Ministrul Economiei le consideră prejudiciu, apreciem că domnia sa şi-ar consolida imaginea de justiţiar, aşa cum îi place, dacă ar decide să-l acţioneze în instanţă pe Împăratul Iosif al II-lea. Sub domnia acestuia, exploatarea sistematică a sării în zona Praid s a făcut în valea Pârâului Corund, în cele două mine vechi (Iosif şi Paralela), în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea - exploatare identificată de experţii internaţionali drept una dintre cauzele problemelor geotehnice actuale. Aceasta ar fi o opţiune mai logică decât să acţioneze în instanţă cea mai profitabilă companie din portofoliul Ministerului Economiei.

Considerăm că interesul Statului Român trebuie să fie întotdeauna mai presus decât campaniile de imagine ale unui ministru. Dincolo de exerciţii retorice şi afirmaţii publice îndoielnice este nevoie de o mai mare responsabilitate şi aplecare asupra unor aspecte esenţiale pentru sectorul minier şi pentru economia naţională, respectiv modul în care au fost acordate licenţele de exploatare a sării până în prezent.

Societatea Naţională a Sării îşi reafirmă angajamentul pentru transparenţă, profesionalism şi respect faţă de lege. Solicităm, pe această cale, tratarea cu responsabilitate a declaraţiilor publice ce pot afecta imaginea unei companii strategice pentru economia României, cât şi încrederea partenerilor SALROM. "