Samsung şi ALSO România încheie un parteneriat strategic pentru extinderea soluţiilor B2B

I.S.
29 august, 13:27

Samsung şi ALSO România încheie un parteneriat strategic pentru extinderea soluţiilor B2B

Samsung Electronics România anunţă un parteneriat strategic cu ALSO România pentru a extinde accesul la soluţiile B2B Samsung pe piaţa locală, potrivit unui comunicat emis redacţiei. Fiind unul dintre cei mai mari furnizori de tehnologie din Europa, ALSO operează în peste 30 de ţări şi susţine un ecosistem robust de parteneri de afaceri, potriivt unui comunicat emis redacţiei. Colaborarea va oferi companiilor româneşti acces simplificat la întregul portofoliu de produse profesionale Samsung prin intermediul platformei digitale şi al reţelei de parteneri ALSO.

Prin acest parteneriat, întregul portofoliu Samsung B2B va fi disponibil pe ALSO Webshop, oferind partenerilor acces rapid la soluţii tehnologice avansate, oferte speciale şi asistenţă locală personalizată. Parteneriatul va include, de asemenea, iniţiative comune de marketing, cum ar fi campanii de conştientizare, webinarii, sesiuni de instruire şi evenimente demonstrative desfăşurate în limba română.

Produsele vor fi disponibile pentru achiziţie direct din magazinul online ALSO, unde clienţii vor beneficia de oferte comerciale dedicate, precum şi prin intermediul reţelei de parteneri ALSO România. În plus, soluţiile Samsung vor fi integrate în campaniile de vânzare a soluţiilor ALSO, cu pachete tehnologice complete adaptate nevoilor afacerilor locale.

Potrivit comunicatului, portofoliul de produse include:

-Afişaje profesionale: de la ecrane E-Paper pentru medii de retail şi birouri până la soluţii premium precum The Wall All-in-One pentru săli de conferinţe şi retail de lux.

-Afişaje în aer liber şi semi-exterior: inclusiv modelele OHA, OMA, OMN, OMB şi OME.

-Ecrane interactive: Concepute pentru educaţie şi colaborare, alimentate de Tizen OS şi Android (WMB/WAF).

-Televizoare pentru ospitalitate: Adaptate pentru industria HoReCa.

Monitoare: Acoperă cazuri de utilizare axate pe afaceri, jocuri şi productivitate.

„Parteneriatul cu ALSO România ne permite să extindem disponibilitatea soluţiilor Samsung pentru clienţii B2B şi să oferim o experienţă de achiziţie mai simplă şi mai rapidă, susţinută de resurse locale. Ne propunem să sprijinim partenerii în alegerea celor mai bune soluţii pentru nevoile lor printr-un mix de inovaţie şi suport tehnic de înaltă calitate", a declarat Borislav Georgiev, Head of Sales - EBT division, Samsung Electronics România.

„Integrarea portofoliului Samsung în distribuţia noastră sporeşte valoarea pe care o oferim partenerilor. Cu un suport local puternic şi acces la soluţii inovatoare, ajutăm revânzătorii să răspundă mai eficient nevoilor clienţilor şi să stimuleze creşterea pe piaţa B2B", a declarat Alexandru Gheorghiu, Chief Customer Officer, ALSO Technology România.

Ziarul BURSA

29 august

Citeşte Ziarul BURSA din 29 august

Curs valutar BNR

29 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0722
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3443
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4228
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8500
Gram de aur (XAU)Gram de aur476.0494

