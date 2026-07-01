Sărăcia socială severă afectează peste 15% dintre tinerii din România

România înregistrează o rată de deprivare materială şi socială severă de 15,1% în rândul tinerilor cu vârste între 15 şi 29 de ani, cel mai ridicat nivel din Uniunea Europeană, potrivit comunicatului de presă remis redacţiei.

Datele Eurostat plasează ţara pe primul loc la acest indicator social, arată documentul. De asemenea, 29,4% dintre persoanele din gospodăriile cu copii dependenţi se confruntă zilnic cu riscul de sărăcie, informează aceeaşi sursă.

„Sărăcia şi lipsa hranei răpesc demnitatea şi blochează potenţialul unei generaţii întregi”, afirmă Romuald Bulai, preşedintele Federaţiei Băncilor pentru Alimente din România, conform sursei menţionate.

Reţeaua naţională colectează surplusul de alimente de la companii şi ajută peste 325.000 de persoane vulnerabile, potrivit sursei citate.

„Misiunea noastră nu este doar de a oferi o masă, ci de a reda demnitatea şi stabilitatea”, notează reprezentantul organizaţiei, potrivit sursei citate.

Sprijinul logistic ajunge în teren prin intermediul a peste 850 de asociaţii partenere, transmite instituţia.