Fostul preşedinte Nicolas Sarkozy urmează să fie judecat în apel în dosarul finanţării libiene, în perioada 16 martie - 3 iunie 2026, anunţă joi într-un comunicat Curtea de Apel din paris, potrivit news.ro.

Fostul şef de stat de dreapta a fost condamnat la 25 septembrie la cinci ani de închisoare cu privire la asociere de răufăcători,

Nicolas Sarkozy a fost încarcerat timp de trei săptămâni la Închisoarea Sante, la Paris.

Tribunalul de la Paris l-a găsit vinovat de faptul că şi-a lăsat cu bună-ştiinţă colaboratori să facă demersuri în Libia fostului dictator Muammar al-Gaddafi cu scopul de a solicita o finanţare ocultă a campaniei prezidenţiale victorioase a acestuia în 2007.

Alături de Nicolas Sarkozy urmează să fie judecate alte nouă persoane - inclusiv doi foşti colaboratori apropiaţi, Claude Gueant şi Brice Hortefeux, şi intermediarul Alexandre Djouhri, condamnat la şase ani de închisoare în prima instanţă şi încarcerat.

Tribunalul Corecţional din Paris a pronunţat stingerea acţiunii publice împotriva intermediarului francezo-libanez Ziad Takieddine, care a murit în septembrie în Liban, şi împotriva altui fost colaborator al lui Nicolas Sarkozy, Thierry Gaubert, condamnat cu privire la aceleaşi fapte în altă procedură, separată.

El a achitat trei persoane - Éric Woerth, un fost ministru al Muncii şi Bugetului în timpul lui Nicolas Sarkozy, care a fost trezorierul campaniei prezidenţiale a acestuia în 2007; Edouard Ullmo, un fost vicepreşedinte executiv al Airbus şi sauditul Ahmed Bugshan.

Însă Parchetul Naţional Financiar (PNF) a făcut apel împotriva tuturor condamnaţilor, cu excepţia lui Ahmed Bugshan.

Luni, la câteva ore după ce a fost eliberat din închisoare, Nicolas Sarkozy a anunţat pe X că-şi va pregăti procesul în apel cu scopul de a-şi dovedi nevinovăţia.

”Adevărul va triumfa”, a clamat fostul şed de stat încarcerat.