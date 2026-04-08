Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Schimbările climatice pot rescrie harta Antarcticii şi echilibrul geopolitic global

O.D.
Ziarul BURSA #Miscellanea / 8 aprilie

English Version

Încălzirea globală ar putea expune, până în anul 2300, o suprafaţă de teren fără gheaţă în Antarctica comparabilă cu dimensiunea statului american Pennsylvania, deschizând noi perspective, dar şi tensiuni, în ceea ce priveşte resursele şi statutul juridic al continentului, potrivit unui studiu publicat în Nature Climate Change şi citat de Live Science. Cercetarea, coordonată de Erica Lucas de la Universitatea din California Santa Cruz, introduce pentru prima dată în astfel de proiecţii conceptul de ajustare izostatică glaciară, procesul prin care scoarţa terestră se ridică după retragerea calotelor de gheaţă. Până acum, modelele climatice analizau doar retragerea marginilor gheţii. Noul studiu adaugă factori precum: modificările nivelului mării, grosimea litosferei, efectele gravitaţionale ale masei de gheaţă. Această abordare oferă o imagine mai completă asupra modului în care Antarctica s-ar putea transforma în următoarele secole.

Suprafeţe uriaşe ar putea deveni accesibile

În funcţie de scenariile de topire a gheţii, cercetătorii estimează că până în 2300 ar putea apărea: 120.610 km² de teren fără gheaţă (scenariu sever), 36.381 km² (scenariu moderat), 149 km² (scenariu optimist). Potrivit studiului, aceste valori confirmă tendinţa deja observată în ultimele două decenii, de retragere progresivă a calotei glaciare antarctice. Sub calota glaciară se află un relief complex, format din munţi, văi, canioane şi chiar vulcani. Pe măsură ce gheaţa se retrage, aceste zone devin accesibile, iar odată cu ele şi resursele minerale. Potrivit studiului, în regiunile care ar putea deveni libere de gheaţă există zăcăminte de: cupru, aur,

Argint, fier, platină. Aceste resurse, esenţiale pentru industrie şi tehnologie, ar putea creşte interesul statelor pentru Antarctica, în special în zonele revendicate de Argentina, Chile şi Regatul Unit.

Tratatul Antarctic, sub presiune

În prezent, exploatarea comercială a resurselor minerale este interzisă prin Tratatul Antarctic, care permite doar activităţi ştiinţifice. Totuşi, o eventuală creştere a accesibilităţii resurselor ar putea genera presiuni pentru renegocierea acestui cadru. Prima oportunitate oficială pentru o astfel de revizuire va apărea în 2048, când semnatarii tratatului pot solicita modificarea protocolului de mediu.

Deşi studiul sugerează posibile tensiuni geopolitice, experţii rămân prudenţi. Tim Stephens, de la Universitatea din Sydney, consideră că este puţin probabil ca apariţia terenurilor fără gheaţă să declanşeze, de una singură, o schimbare majoră a guvernanţei Antarcticii. Acesta subliniază că mediul rămâne extrem de ostil pentru exploatarea resurselor, iar transformările ar putea, dimpotrivă, să stimuleze cooperarea internaţională şi consolidarea măsurilor de protecţie a mediului.

Un viitor incert pentru „continentul alb”

Transformările anticipate în Antarctica evidenţiază interdependenţa dintre schimbările climatice, resursele naturale şi echilibrul geopolitic global. Pe măsură ce gheaţa se retrage, nu doar geografia continentului se modifică, ci şi mizele economice şi strategice asociate acestuia. În acest context, comunitatea internaţională va fi nevoită să găsească un echilibru delicat între exploatarea resurselor şi protejarea unuia dintre cele mai fragile ecosisteme ale planetei.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Miscellanea

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

08 aprilie

Citeşte Ziarul BURSA din 08 aprilie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Harta noii economii fragmentate

Ziarul BURSA

08 aprilie
Ediţia din 08.04.2026

Consultă arhiva ziarului
transgaz.ro
rominsolv.ro
eset.ro
danescu.ro
ziarlanegru.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

07 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0963
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.4068
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5200
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8481
Gram de aur (XAU)Gram de aur661.6256

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
boromir.ro

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
antreprenorinvremuritulburi.ro

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

*reclama uniprest_2026.jpg*}
uniprest.ro
targulnationalimobiliar.ro
solarenergy-expo.ro
thediplomat.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

