Schneider Electric a devenit Partenerul Oficial de Tehnologie Energetică al McLaren Racing

S.E.
Miscellanea / 28 ianuarie, 13:45

Sursa foto: Schneider Electric

Sursa foto: Schneider Electric

McLaren Racing şi Schneider Electric au anunţat că Schneider Electric va deveni Partenerul Oficial de Tehnologie Energetică al McLaren Racing, inclusiv al echipei McLaren Mastercard Formula 1, al echipei Arrow McLaren IndyCar, al McLaren F1 Academy, precum şi al echipei McLaren United Autosports WEC Hypercar, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.

Împreună, Schneider Electric şi McLaren Racing vor dezvolta şi implementa tehnologii energetice care permit atingerea unor performanţe de vârf în cele mai solicitante medii, fie că este vorba despre furnizarea de soluţii de alimentare robuste pe circuitele de curse din întreaga lume, fie la sediul central, la McLaren Technology Centre din Woking, Marea Britanie. În centrul parteneriatului se află o cultură comună, bazată pe analizarea datelor, inovarea accelerată şi excelenţa inginerească, a relatat comunicatul.

Schneider Electric şi McLaren Racing vor construi pe baza relaţiei lor de furnizor, care se întinde pe mai mult de 20 de ani, abordând provocări energetice complexe în contexte în care performanţa şi funcţionarea constantă sunt esenţiale. Acest lucru va include optimizarea activelor existente din şi în jurul tunelului aerodinamic, facilităţilor de producţie, centrelor de date IT şi nu numai, prin sisteme reziliente menite să reducă consumul de energie, să permită electrificarea prin tehnologii energetice avansate şi să valorifice tehnologia digital twin pentru a genera insight-uri bazate pe date, care să sporească eficienţa şi sustenabilitatea, conform sursei citate.

„Suntem mândri să primim Schneider Electric în rolul de Partener Oficial de Tehnologie Energetică. Acest parteneriat se bazează pe o fundaţie solidă şi reflectă angajamentul nostru comun faţă de inovaţie şi eficienţă energetică. Prin combinarea expertizei Schneider în tehnologia energiei cu dorinţa McLaren de performanţă, vom explora noi modalităţi de a face operaţiunile noastre mai inteligente şi mai eficiente”, a declarat Zak Brown, CEO McLaren Racing, în comunicat.

„Cursele reprezintă unul dintre cele mai provocatoare medii pentru a demonstra valoarea tehnologiilor avansate energetice şi digitale. McLaren Racing duce fiecare sistem la limită, exact acolo unde expertiza noastră în performanţă, fiabilitate şi eficienţă face diferenţa”, a adăugat Olivier Blum, CEO Schneider Electric, în sursa amintită.

