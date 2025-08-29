Secretariatul General al Guvernului: Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă a specializat 2.150 de experţi în dezvoltare durabilă din administraţia publică

Secretariatul General al Guvernului (SGG) şi Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă (DDD) anunţă finalizarea unuia dintre cele mai ambiţioase programe de formare profesională din administraţia publică românească, potrivit unui comunicat emis redacţiei. 2.150 de funcţionari publici şi personal contractual din întreaga ţară au fost calificaţi ca experţi în dezvoltare durabilă şi vor fi incluşi într-o reţea naţională dedicată implementării Agendei 2030 a Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU) şi Strategiei Naţionale pentru Dezvoltarea Durabilă a României.

Acest obiectiv este parte a Ţintei 415 din PNRR - SGG - Reforma 2, Componenta 14 „Buna Guvernanţă” şi reprezintă un model de bună practică apreciat la nivel internaţional, inclusiv de către ONU, care a subliniat într-un comunicat oficial importanţa introducerii acestei noi profesii în sectorul public din România, ţara noastră devenind astfel un model la nivel mondial, prin dezvoltarea şi introducerea unei profesii publice dedicate sustenabilităţii.

Absolvenţii cursului postuniversitar vor fi promotori ai dezvoltării durabile în instituţiile publice, vor susţine transformarea profundă şi sustenabilă şi vor contribui la modernizarea administraţiei, la tranziţia verde şi la coeziunea socială.

Programul de formare, organizat în parteneriat cu Universitatea din Bucureşti şi Academia de Studii Economice din Bucureşti în consorţiu cu Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi, s-a desfăşurat în perioada aprilie - septembrie 2025, totalizând un număr de 220 de ore de pregătire teoretică şi practică. Cursurile s-au axat pe soluţii inovatoare, bune practici europene şi dezvoltarea de competenţe, astfel încât ţara noastră să răspundă provocărilor globale din domeniul dezvoltării durabile şi cerinţelor de sustenabilitate la nivel european.

Potrivit sursei, reţeaua profesională se va consolida pe măsură ce absolvenţii vor fi implicaţi în proiecte strategice şi în mecanisme de monitorizare şi evaluare a progresului naţional. De asemenea, prin planuri şi strategii instituţionale aliniate la Agenda 2030, vor promova sustenabilitatea la nivel local şi regional şi vor contribui la evaluarea impactului deciziilor administrative asupra mediului, economiei şi coeziunii sociale.

Potrivit comunicatului, pentru marcarea acestui succes, Secretariatul General al Guvernului prin Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă va organiza în perioada 2 - 30 septembrie 2025, opt gale regionale de decernare a certificatelor de absolvire, în regiunile de dezvoltare ale României:

-2 septembrie 2025 - Iaşi

-3 septembrie 2025 - Cluj-Napoca

-9 septembrie 2025 - Piteşti

-10 septembrie 2025 - Craiova

-15 septembrie 2025 - Bucureşti

-17 septembrie 2025 - Timişoara

-18 septembrie 2025 - Târgu Mureş

-30 septembrie 2025 - Galaţi

Evenimentele vor reuni reprezentanţi ai administraţiei publice locale şi centrale, ai mediului academic şi organizaţiilor internaţionale partenere.