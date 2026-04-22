Senator american: „Blocada împotriva Iranului se poate extinde la nivel global”

Senatorul american Lindsey Graham afirmă că a avut o convorbire telefonică cu preşedintele Donald Trump şi cu secretarul de război al SUA, Pete Hegseth, privind evoluţiile legate de conflictul cu Iran, potrivit unei postări publicate pe platforma X.

Acesta apreciază decizia administraţiei americane de a menţine blocada, pe care o consideră „foarte inspirată”, susţinând că măsura afectează semnificativ capacitatea Iranului de a finanţa şi susţine activităţi teroriste, în special prin veniturile obţinute din exporturile de petrol, potrivit aceleiaşi surse.

Potrivit lui Graham, blocada ar urma să fie menţinută până când Iranul îşi va modifica conduita şi ar putea fi extinsă şi intensificată, inclusiv la nivel global, conform postării pe reţeaua socială.

Senatorul american avertizează, de asemenea, că actorii care sprijină sau intenţionează să sprijine regimul iranian în distribuirea petrolului „o fac pe propriul risc”, potrivit aceleiaşi surse.

Lindsey Graham a lăudat acţiunile administraţiei americane, afirmând că acestea reprezintă „cea mai bună şansă din 1979” de a schimba comportamentul regimului iranian, exprimându-şi totodată speranţa că acest obiectiv poate fi atins prin mijloace diplomatice, conform mesajului publicat pe platforma X.