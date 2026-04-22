Senator american: „Un eventual atac al Chinei asupra Taiwanului poate afecta securitatea globală”

Senatorul american Tom Cotton avertizează că o eventuală acţiune a Chinei de preluare a controlului asupra Taiwanului ar reprezenta o ameninţare gravă la adresa securităţii naţionale a Statelor Unite şi ar putea avea consecinţe economice globale majore, potrivit unei postări publicate pe platforma X.

Acesta susţine că un astfel de scenariu ar putea „declanşa o criză economică globală severă”, subliniind implicaţiile asupra stabilităţii economice internaţionale, conform mesajului publicat pe reţeaua socială.

În acelaşi context, Tom Cotton solicită Congresului american să adopte bugetul militar în valoare de 1.500 de miliarde de dolari propus de preşedintele Donald Trump, argumentând că o astfel de măsură este necesară pentru descurajarea ameninţărilor la adresa securităţii, potrivit aceleiaşi surse.