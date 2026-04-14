Serie A: AC Fiorentina trece de Lazio, 1-0

Echipa italiană AC Fiorentina a învins luni seara, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia Lazio Roma, în etapa a 32-a din Serie A, potrvit news.ro.

Robin Gosens a fost marcatorul unicului gol al meciului de pe Stadio Artemio Franchi, în minutul 28. Oaspeţii au controlat însă meciul, au avut posesia şi maiu multe şuturi la poartă, iar portarul gazdelor, David De Gea, a fost omul meciului, primind nota 9,4 pe sofascore.

Fiorentina nu a mai pierdut de cinci etape în campionat şi a adunat 35 de puncte, care o plasează pe locul 15. Lazio este a noua, cu 44 de puncte.