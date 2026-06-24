Sevastopolul a rămas fără curent electric după un atac al Ucrainei

Curentul electric a fost întrerupt în Sevastopol, în Crimeea ocupată de Rusia, după ce Ucraina a atacat instalaţiile energetice de acolo, potrivit news.ro.

Anunţul a fost făcut de Mihail Razvozhaev, guvernatorul instalat de Rusia al Sevastopolului, pe Telegram.

Sistemele de apărare au doborât nouă drone deasupra oraşului, cel mai mare din Crimeea, a anunţat el miercuri.

În schimb, bombardamentele ruseşti asupra oraşului Balakliia, din estul Ucrainei, au ucis o persoană miercuri, au declarat autorităţile locale pe Telegram.