Sezamo a lansat MAIA, un asistent AI care face cumpărături zilnice mai rapide

Sezamo a lansat MAIA, un nou asistent de cumpărături bazat pe inteligenţă artificială, creat pentru a face cumpărăturile alimentare de zi cu zi mai uşoare, mai rapide şi mai puţin stresante, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei. Integrată direct în experienţa de cumpărături online Sezamo, MAIA îi ajută pe clienţi să rezolve în câteva secunde sarcini uzuale, de la găsirea produselor potrivite până la rezolvarea unor probleme legate de comenzi, printr-o simplă conversaţie, a relatat comunicatul.

Conform sursei citate, MAIA a fost creată pentru a elimina fricţiunile din momentele care îi încetinesc cel mai mult pe clienţi. În loc să caute, să filtreze sau să aştepte ajutor, utilizatorii pot descrie ce au nevoie, în propriile cuvinte, şi primesc imediat un rezultat.

„Cumpărăturile alimentare nu ar trebui să fie o activitate pentru care trebuie să te pregăteşti. MAIA îi ajută pe clienţi să rezolve lucrurile pe loc, fie că este vorba de alegerea unei cine, refacerea coşului săptămânal sau rezolvarea rapidă a unei mici probleme legate de comandă”, a declarat Michael Kaiser, Country Lead Sezamo, în comunicat.

Una dintre cele mai frecvente provocări în cumpărături este decizia asupra a ce să cumperi, mai ales în timpul săptămânii, când timpul este limitat. Cu MAIA, clienţii nu mai trebuie să răsfoiască reţete sau categorii. De exemplu, pot spune pur şi simplu: „Am nevoie de o cină rapidă şi sănătoasă pentru patru persoane.” MAIA propune câteva opţiuni potrivite, le adaptează la nevoi alimentare specifice, dacă este cazul, şi adaugă toate ingredientele direct în coş.

În mod similar, clienţii care caută alternative sau inspiraţie pot întreba: „Care este o alternativă mai ieftină la acest ulei de măsline?” MAIA compară produse din diferite branduri şi game de preţ şi recomandă opţiuni care sunt disponibile în acel moment.

MAIA îi ajută pe clienţi să cumpere în siguranţă şi cu încredere atunci când contează nevoi specifice. Clienţii cu alergii sau restricţii alimentare pot cere recomandări fără a verifica manual etichetele, de exemplu: „Sunt alergic la arahide, ajută-mă să aleg o gustare.”

Pentru clienţii fideli, MAIA face aprovizionarea mai rapidă ca niciodată. O cerere precum „Repetă ultima mea comandă, dar înlocuieşte laptele cu unul fără lactoză” reconstruieşte un coş familiar în câteva secunde, fără căutări produs cu produs.

MAIA schimbă şi modul în care clienţii gestionează eventualele probleme legate de comenzi. În loc să sune sau să trimită e-mailuri către serviciul de relaţii cu clienţii, multe situaţii pot fi rezolvate direct în chat. Dacă un produs ajunge deteriorat sau lipseşte, clientul poate scrie pur şi simplu: „Roşiile mele au ajuns deteriorate.” În multe cazuri, MAIA identifică comanda, înregistrează sesizarea şi acordă creditul aferent în câteva secunde. Dacă un client preferă interacţiunea umană, MAIA facilitează oricând transferul către un consultant din echipa de suport.

Pentru clienţii care încă mai fac ocazional cumpărături în magazinele fizice sau care folosesc Sezamo pentru prima dată, MAIA reduce incertitudinea tranziţiei către online. Clienţii pot încărca o fotografie a unui bon de supermarket, iar MAIA va sugera aceleaşi produse disponibile pe Sezamo sau cele mai apropiate alternative. Ceea ce înainte presupunea zeci de căutări poate fi realizat acum în câteva momente, ajutând clienţii să recreeze rapid şi cu încredere un coş familiar.

MAIA este concepută pentru a răspunde instant la întrebările de zi cu zi, păstrând în acelaşi timp sprijinul uman la îndemână atunci când este necesar. Aceasta reflectă ambiţia Sezamo de a face cumpărăturile zilnice mai simple, mai calme şi mai umane, chiar dacă tehnologia funcţionează discret în fundal.

MAIA este disponibilă în prezent pentru clienţii din întregul Rohlik Group, urmând ca în lunile următoare să fie lansate îmbunătăţiri suplimentare. „Pentru noi, MAIA nu este doar o funcţionalitate, este un nou mod de a interacţiona cu cumpărăturile alimentare,” spune Michael Kaiser, Country Lead Sezamo. „Pe măsură ce clienţii o folosesc, MAIA va continua să înveţe, cu obiectivul ca fiecare experienţă de cumpărături să fie mai uşoară decât precedenta.”

Supermarketul online oferă o selecţie de peste 16.000 de produse, de la produse proaspete provenite direct de la fermieri locali şi artizani români, până la branduri internaţionale de tip supermarket. Produsele sunt livrate din depozitul de 12.000 m² situat în incinta CTPark, în nordul Bucureştiului, dotat cu spaţii de depozitare ambientală şi unităţi cu temperatură controlată, a concluzionat comunicatul de presă.