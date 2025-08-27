Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Shopfully: Creşterea TVA reduce puterea de cumpărare, dar deschide şi oportunităţi pentru retaileri

A.B.
Miscellanea / 27 august, 13:27

Shopfully: Creşterea TVA reduce puterea de cumpărare, dar deschide şi oportunităţi pentru retaileri

Majorarea cotei standard de TVA din România de la 19% la 21%, în vigoare din 1 august 2025, reduce puterea de cumpărare a consumatorilor, dar creează şi oportunităţi strategice pentru retaileri, arată o analiză Shopfully. Cotele reduse de 5% şi 9% au fost înlocuite de o cotă unică de 11%, măsură care face parte din pachetul fiscal adoptat pe 25 iulie pentru reducerea deficitului bugetar, situat la 9,3% din PIB în 2024 - cel mai ridicat din UE.

Pentru consumatori, schimbarea a adus scumpiri nu doar la bunurile de zi cu zi, ci şi la alimente, medicamente, servicii de ospitalitate, cărţi şi activităţi culturale, ceea ce a redus bugetul lunar pentru achiziţii neesenţiale cu până la 5-7%. „Promoţiile şi campaniile de fidelizare vor genera vânzări în perioada următoare. Rolul Shopfully este de a pune la dispoziţia retailerilor insighturi şi instrumente digitale care să transforme această schimbare într-o oportunitate”, a declarat Cătălin Paţachia, country manager Shopfully.

Pentru retaileri, creşterea TVA presupune atât presiuni operaţionale şi ajustări de marje, cât şi şansa de a inova. Companiile pot apela la pachete de valoare şi programe de loialitate, pot investi în eficienţă operaţională şi în soluţii digitale bazate pe date, dar şi în comunicare transparentă cu clienţii.

Potrivit Shopfully, adaptarea la noile realităţi fiscale poate accelera transformarea digitală a sectorului şi consolida relaţia retailer-consumator într-un context de sensibilitate ridicată la preţuri.

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

