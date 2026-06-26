Siegfried Mureşan: ”Urgenţele României sunt exact temele pe care de ani de zile lucrez în Parlamentul European”

Siegfried Mureşan, propunerea PNL-USR-UDMR pentru funcţia de prim-ministru, afirmă că are experienţă în ceea ce priveşte ”urgenţele României” şi că vrea un guvern ”pro-european prin acţiune, nu prin declaraţii”, potrivit news.ro.

El adaugă că are convingerea că românii vor modernizare şi reforme.

Siegfried Mureşan a declarat, vineri, că urgenţele României sunt temele pe care luczrează ca europarlamentar de mai mulţi ani.

”Convingerea mea este că oamenii din România vor modernizarea, vor reformare, iar preocuparea noastră este să facem o ofertă onestă, cinstită, adoptată şi susţinută în mod transparent de către partide oamenilor care vor o Românie în care munca cinstită să fie răsplătită, să fie apreciată. Sunt conştient care sunt urgenţele României, iar urgenţele României sunt exact temele pe care de ani de zile lucrez în Parlamentul European şi la nivel european”, a afirmat Siegfried Mureşan.

Reprezentantul PNL a spus că, în calitate de negociator-şef al Parlamentului European pentru Mecanismul european de redresare şi rezilienţă din care sunt finanţate PNRR-urile, ştie ce trebuie făcut pentru a încheia cu succes PNRR.

”Ştim exact ce e de făcut pentru a încheia cu succes PNRR şi am încredere că alături de colegii din PNL, din USR şi UDMR, cele trei partide care în momentul de faţă în mod responsabil asigură guvernarea României, am încredere că putem încheia cu succes PNRR-ul şi lucra şi pe celelalte teme care sunt urgenţele ţării. Temele pe care din prima mea zi în Parlamentul European am lucrat sunt exact aceste teme ce ţin de buget, ce ţin de economie. Dacă urgenţele ţării ar fi fost altele, poate o altă persoană ar fi fost mai potrivită, dar am acceptat această propunere conştient fiind că sunt domeniile în care am lucrat şi că pot sprijini”, a mai afirmat Sigfried Mureşan.