Sikorsky şi CAL FIRE îşi unesc forţele pentru a îmbunătăţi tehnologiile autonome aeriene de stingere a incendiilor

Într-un pas semnificativ în lupta împotriva incendiilor forestiere, Sikorsky, o companie Lockheed Martin, şi Departamentul de Silvicultură şi Protecţie împotriva Incendiilor din California (CAL FIRE) au anunţat o nouă iniţiativă pentru extinderea cercetării, inovării şi capacităţilor operaţionale ale resurselor aviatice, potrivit unui comunicat emis redacţiei.

Acest efort vizează consolidarea reacţiei la ameninţarea crescândă a incendiilor forestiere, reducând impactul periculos asupra comunităţilor, locuitorilor, infrastructurii, resurselor naturale şi economiei. Colaborarea pe cinci ani se va concentra pe dezvoltarea şi integrarea tehnologiilor de ultimă generaţie şi pe îmbunătăţirea siguranţei şi eficacităţii operaţiunilor CAL FIRE, pentru a crea o abordare mai eficientă şi mai eficace a răspunsului la situaţii de urgenţă de orice fel. Aeronavele autonome vor reduce volumul de muncă al piloţilor, vor îmbunătăţi conştientizarea situaţională şi vor oferi echipelor de prim ajutor flexibilitatea necesară pentru a îndeplini misiuni complexe în situaţii periculoase, zi şi noapte.

„Programul CAL FIRE Aviation acordă prioritate siguranţei operaţiunilor aeriene şi se asigură că echipajele noastre de zbor dispun de pregătirea, echipamentul şi tehnologiile avansate adecvate pentru o eficacitate maximă în misiunile cu riscuri multiple”, a declarat Steve Robinson, director adjunct adjunct, departamentul de Aviaţie şi Echipamente Mobile al CAL FIRE. „CAL FIRE este încântat să colaboreze cu Sikorsky şi să determine modul în care tehnologiile avansate ale acestora ar putea aduce beneficii programelor noastre pentru elicoptere şi sisteme aeriene fără pilot.”

Potrivit sursei, datorită acestei colaborări, CAL FIRE şi Sikorsky vor fi în măsură să exploreze dezvoltarea unui elicopter autonom Sikorsky S-70i FIREHAWK, o aeronavă aeriană de stingere a incendiilor dovedită şi versatilă, care a devenit o componentă centrală a răspunsului CAL FIRE la incendiile forestiere. CAL FIRE operează o flotă de 16 elicoptere FIREHAWK ca principal mijloc aerian cu aripi rotative folosit în stingerea incendiilor, inclusiv două aeronave care au fost livrate recent în vara anului 2025. Capacităţile unice ale aeronavei, inclusiv abilitatea sa de a zbura cu viteze de până la 155 de noduri, de a zbura în condiţii de vânt puternic şi de a naviga la altitudini de până la 10.000 de picioare, o fac un mijloc de nepreţuit în lupta împotriva incendiilor forestiere.

„Dezvoltarea capacităţilor autonome de stingere a incendiilor forestiere va schimba radical eforturile noastre de a proteja comunităţile de ameninţarea crescândă a incendiilor forestiere”, a declarat Rich Benton, Vicepreşedinte şi Director General al Sikorsky. „Prin utilizarea tehnologiilor de ultimă generaţie şi îmbunătăţirea siguranţei şi eficacităţii operaţiunilor, această colaborare are potenţialul de a revoluţiona modul în care răspundem în cazul incendiilor forestiere, protejând cetăţenii pentru generaţiile viitoare.”

În aprilie 2025, compania a desfăşurat exerciţii în sudul Californiei, demonstrând potenţialul regimului de zbor autonom de a ajuta elicopterele în operaţiunile de stingere a incendiilor, cu sau fără echipaj, să găsească şi să stingă incendiile forestiere în stadiu incipient. Aceste exerciţii, care au utilizat elicopterul autonom Black Hawk al Sikorsky, au familiarizat pompierii cu capacităţile sistemelor autonome în stingerea incendiilor aeriene. Piloţii de la CAL FIRE, Departamentul de Pompieri al Comitatului Los Angeles şi Autoritatea de Pompieri a Comitatului Orange au testat, de asemenea, aeronava pilotată opţional la sediul Sikorsky din Stratford, Connecticut, şi au oferit feedback pentru a adapta aceste noi capacităţi la operaţiunile de stingere a incendiilor.

Conform comunicatului, colaborarea marchează continuarea sprijinului acordat de Sikorsky de zeci de ani pentru eforturile de stingere a incendiilor din California, colaborare care a început în anii 1990, când liderii comunităţii de pompieri de aici au contactat compania pentru a dezvolta un elicopter specializat în stingerea incendiilor aeriene. Elicopterul FIREHAWK rezultat - cu rezervorul său de apă de 1.000 de galoane (3.700 litri), snorkel retractabil, motor cu două turbine şi capacitate de vedere nocturnă - a fost proiectat pentru a se adapta nevoilor riguroase de stingere a incendiilor din California şi a fost folosit de pompieri timp de 25 de ani.

Iniţiativa Sikorsky face parte din efortul mai amplu al Lockheed Martin de a accelera dezvoltarea şi integrarea tehnologiei digitale pentru a sprijini capacităţile de luare a deciziilor mai rapide în gestionarea incendiilor forestiere, cunoscut sub numele de 21st Century Firefighting. Aceasta include o serie de soluţii, cum ar fi aeronavele cu aripi fixe pentru stingerea incendiilor, inclusiv C-130 Hercules, şi informaţii pentru stingerea incendiilor, care utilizează tehnologia bazată pe inteligenţa artificială pentru a furniza informaţii în timp aproape real echipelor de intervenţie rapidă. Lockheed Martin a finanţat, de asemenea, un program pilot de doi ani derulat cu Divizia pentru Prevenirea şi Controlul Incendiilor din Colorado pentru a demonstra eficacitatea acestor soluţii.