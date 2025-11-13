Silviu Geană: Modificarea legislaţiei silvice nu se poate face decât respectând legea!

Federaţia Sindicatelor din Silvicultură SILVA acuză Ministerul Mediului că încearcă să reorganizeze RNP Romsilva „fără respectarea legislaţiei silvice”, avertizând că proiectele de reformă promovate în ultimul an sunt fundamentate precar şi ignoră procedurile legale obligatorii, potrivit unui comunicat transmis redacţiei.

Redăm integral declaraţia lui Silviu Geană, în cele ce urmează: „Conducerea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor încearcă de aproape un an să reorganizeze RNP Romsilva, dar refuză să înţeleagă că drumul spre reformă nu se poate parcurge decât cu respectarea legislaţiei silvice!

Pentru a schimba modul în care este organizată şi în care funcţionează regia, ministerul a inspirat - ca să nu spunem că a provocat! - o serie întreagă de campanii de denigrare a silvicultorilor. Activitatea acestora a fost limitată ostentativ de către ministerul care ar trebui să aibă grijă de acest sector la câteva bonusuri de pensionare care au devenit, astfel, un bun pretext pentru „reformă”.

După ce s-a asigurat că percepţia publică este orientată în direcţia dorită, conducerea ministerului a pregătit un proiect de Hotărâre de Guvern care să „reformeze” Romsilva. Un proiect care nu avea la bază niciun fel de studiu care să susţină obiectivele şi direcţiile de reorganizare ale regiei. De exemplu, la întrebarea de ce să se reducă numărul total de direcţii judeţene la 12 direcţii regionale şi nu la 13, 15 sau 26 nu există niciun răspuns. Aşa vrea... ministerul!

Proiectul de HG a fost realmente desfiinţat de Ministerul Justiţiei, care l-a analizat pentru avizare. Printre nenumărate greşeli, Ministerul Justiţiei a constatat inclusiv faptul că, pentru a pune în operă Hotărârea de Guvern, era nevoie de schimbarea legislaţiei primare: Codul silvic şi Statutul personalului silvic. Pe scurt, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor nu avea suport legislativ primar pentru demersurile sale.

Conducerea ministerului ar fi trebuit să ştie toate aceste lucruri şi să respecte legea. Nu a făcut-o!

Pentru a construi un proiect corect şi coerent, Federaţia Silva a propus crearea unui grup de lucru care ar fi avut ca sarcină, pe lângă reglajele tehnice şi profesionale specifice silviculturii, identificarea căilor legale prin care se poate eficientiza cu adevărat activitatea regiei. Dar ministerul a refuzat participarea noastră şi a trecut la o nouă etapă: modificarea Codului Silvic şi a Statutului personalului silvic. Legi recent trecute prin Parlament şi modificate deja de câteva ori - Codul silvic fiind chiar jalon în PNRR.

Dar iată că nici Proiectul de Ordonanţă de Urgenţă privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul silviculturii al ministerului nu a respectat paşii procedurali. Acesta a fost transmis de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor către Consiliul Economic şi Social fără avizele prealabile şi obligatorii din partea Ministerului Justiţiei şi a Secretariatului General al Guvernului.

În plus, Ministerul Justiţiei, în observaţiile transmise prin adresa nr. 6/65656/2025/23.10.2025, arată că „referirile din Preambul şi Nota de fundamentare (ale proiectului de OUG - n.n.) nu sunt apte să permită identificarea circumstanţelor care să justifice existenţa unei situaţii extraordinare, independente de voinţa Guvernului şi a cărei reglementare nu poate fi amânată.”

Mai mult, în Preambulul proiectului de ordonanţă de urgenţă se face vorbire exclusiv de Regia Naţională a Pădurilor şi ocoalele silvice de regim, fără a se face nicio referire la celelalte entităţi asupra cărora actul normativ îşi extinde aplicabilitatea, respectiv Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea” (INCDS), Regia Autonomă Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat (RA-APPS), precum şi unităţi şi instituţii de învăţământ care administrează fond forestier. Această omisiune denotă o lipsă de coerenţă între scopul declarat al reglementării şi aria sa reală de aplicabilitate, ceea ce afectează fundamentarea juridică a urgenţei şi proporţionalitatea măsurilor propuse.

Federaţia Sindicatelor din Silvicultură SILVA, în calitate de organizaţie sindicală şi profesională reprezentativă pentru sectorul silvic din România, a solicitat Consiliului Economic şi Social respingerea acestui proiect. Mai adăugăm faptul că forma refăcută a proiectului de act normativ nu a fost supusă dezbaterii în Comisia de Dialog Social constituită la nivelul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor înainte de transmiterea spre avizare la alte ministere. O procedură impusă de lege - pct. 6 din Regulamentul cadru privind funcţionarea comisiilor de dialog social - Anexa 2 la Legea nr. 367/2022.

Astăzi, 13 noiembrie 2025, plenul Consiliului Economic şi Social a decis returnarea proiectului de OUG la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor!

Totodată, salutăm decizia de a se crea un Grup de lucru interministerial şi politic, la nivelul coaliţiei, pentru refacerea proiectului de reorganizare. Neîncetatele bâlbâieli şi erori ale conducerii Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor în demersul său prin care încearcă să îmbunătăţească activitatea RNP Romsilva trebuie să înceteze! Nimeni nu are dreptul să facă experimente cu pădurile statului. Iar hergheliile, cabanele, păstrăvăriile sau fondurile de vânătoare din patrimoniul Romsilva nu sunt de vânzare!

Pe această cale, reiterăm disponibilitatea Federaţiei SILVA de a participa, cu profesionalism şi bună-credinţă, la orice acţiune care are scopul de a optimiza modul de organizare şi de funcţionare a administratorului pădurilor statului, precum şi de a îmbunătăţi cadrul legislativ pentru sectorul silvic din România.”