Simtel raportează venituri de 193 de milioane de lei în primul semestru din 2025

T.B.
Piaţa de Capital / 27 august, 09:31

Simtel raportează venituri de 193 de milioane de lei în primul semestru din 2025

Simtel (BVB: SMTL), grup de inginerie şi tehnologie listat pe Piaţa Principală a Bursei de Valori Bucureşti şi unul dintre liderii naţionali în domeniul energiei regenerabile, raportează, la nivel consolidat, venituri operaţionale de 192,8 milioane de lei în primul semestru din 2025, în creştere cu 81% faţă de S1 2024, se arată într-un comunicat de presă remis redacţiei.

Din aceste venituri, cifra de afaceri consolidată s-a ridicat la 190 de milioane de lei, o majorare cu 91% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, în principal datorită contribuţiei companiei GES Furnizare, care a generat venituri de 120,6 milioane de lei. Profitul net consolidat în primele şase luni din 2025 a fost de 2,4 milioane de lei, o diminuare cu 70% faţă de S1 2024, în contextul în care majoritatea livrărilor şi încasărilor sunt planificate pentru a doua parte a acestui an.

„Prima jumătate a anului a fost intensă şi a adus cu ea atât provocări, cât şi paşi importanţi înainte. Aceste rezultate financiare reflectă numai parţial activitatea noastră din prima parte a anului 2025, care include avansul proiectelor proprii, consolidarea pe care o realizăm la nivel de echipă şi parteneriate, precum şi semnarea unor contracte semnificative. A doua parte a anului va fi marcată de livrări şi de punerea în funcţiune a unor capacităţi importante, care vor susţine creşterea profitabilităţii la nivelul bugetat. În paralel, continuăm dezvoltarea de proiecte noi, inclusiv în zona stocării de energie, un segment esenţial pentru stabilitatea sistemului energetic şi o oportunitate reală pentru noi pe termen lung. Obiectivul nostru este să rămânem consecvenţi în strategia pe care am adoptat-o, axată pe dezvoltare responsabilă, parteneriate solide şi adaptare la noile tendinţe din energie”, a declarat Mihai Tudor, CEO al Simtel.

În primul semestru din 2025, Simtel Team S.A. a generat venituri operaţionale de 65 de milioane de lei, GES Furnizare - 120,6 milioane de lei, iar ANT Power Energy - 3,6 milioane de lei. Celelalte entităţi din grup, precum Agora Robotics şi Custom Software Solutions, aflate încă în faza de dezvoltare, nu au înregistrat venituri semnificative.

Pe lângă rezultatele financiare, compania a marcat câteva momente cheie în acest an. Simtel a semnat un contract semnificativ cu Energy Capital Group S.R.L., deţinută de Mogan Bucharest SRL, parte a grupului GÜRİŞ, în valoare de 168,9 milioane de lei (fără TVA), pentru livrarea şi implementarea unui sistem de stocare a energiei în baterii (BESS) cu o capacitate de până la 196,4 MWh, în judeţul Mehedinţi. De asemenea, compania a încheiat un contract de aproximativ 96,5 milioane de lei (fără TVA) cu Verbund Wind Power Romania, pentru proiectarea, construcţia şi punerea în funcţiune a unui parc fotovoltaic de 60,2 MWp, în localitatea Casimcea, judeţul Tulcea.

În ceea ce priveşte activitatea de furnizare de soluţii de tip IAC/EPC către clienţi, în 2025 compania continuă implementarea proiectelor de parcuri fotovoltaice cu capacităţi variate, punând accent pe proiectele de dimensiuni mari, dar menţinând totodată şi piaţa tradiţională a proiectelor roof şi field de dimensiuni mici şi medii. În ceea ce priveşte proiectele proprii, până la sfârşitul anului compania estimează că va avea operaţională o putere instalată de 64,4 MWp, care va genera anual peste 85 GWh. În prezent, Simtel are în dezvoltare nouă parcuri fotovoltaice aflate în diferite etape de implementare, care, odată finalizate, vor totaliza o putere instalată de 153 MWp şi o producţie anuală de peste 200 GWh.

În paralel, Compania continuă dezvoltarea portofoliului de parcuri de stocare a energiei. În prezent, Simtel dezvoltă cinci astfel de proiecte, care, odată finalizate, vor avea o putere totală instalată de 161 MW şi o capacitate de stocare de 322 MWh.

În ceea ce priveşte perspectivele pentru 2025, Simtel menţine bugetul anunţat la începutul anului, care prevede venituri operaţionale de 502,7 milioane de lei şi un profit net de 45,6 milioane de lei. Această proiecţie are în vedere portofoliul solid de proiecte aflate în derulare sau în fazele finale de contractare.

