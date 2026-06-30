SindFISC continuă protestele şi pichetează sediul Direcţiei Regionale a Finanţelor Publice Galaţi

Sindicatul Naţional Finanţe Publice (SindFISC) organizează joi, 2 iulie 2026, o nouă acţiune de protest la sediul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice (DGRFP) Galaţi, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.

Pichetarea instituţiei se va desfăşura în afara programului de lucru, între orele 16:30 şi 17:30, pentru a nu afecta activitatea contribuabililor şi colectarea veniturilor bugetare în această zonă industrială strategică, transmite sursa citată.

Reprezentanţii sindicali precizează că decizia de a picheta structura din Galaţi urmăreşte să sublinieze valoarea muncii finanţiştilor din teritoriu şi importanţa reflectării acesteia în noua lege a salarizării, notează textul.

Sindicaliştii solicită instituirea unei grile salariale distincte în viitorul act normativ, fundamentată pe caracterul specific al activităţii fiscale, şi includerea expresă a funcţiei de inspector antifraudă în această structură, conform documentului.

Revendicările principale includ încadrarea direcţiilor regionale ca unităţi directe ale ANAF, cu echivalarea coeficienţilor de ierarhizare în raport cu funcţiile similare din aparatul central, precum şi legiferarea unui statut profesional clar, informează SindFISC. Angajaţii cer de asemenea compensarea financiară a riscurilor profesionale, a complexităţii muncii şi a interdicţiilor legale aplicate categoriei lor profesionale, transmite sursa menţionată.

Îngrijorarea membrilor de sindicat este generată de publicarea proiectului noii legi a salarizării în procedură de transparenţă decizională, formă care conturează o variantă dezavantajoasă pentru structurile teritoriale din finanţe, contrar promisiunilor anterioare, arată comunicatul de presă.

Discuţiile purtate până acum cu reprezentanţii Ministerului Muncii au avut un caracter preponderent formal şi nu au fost precedate de consultări aplicate cu ministerele de resort, precizează liderii de sindicat.

Deoarece autorităţile nu au transmis nicio reacţie concretă sau o asumare clară a solicitărilor depuse, organizaţia continuă calendarul de proteste la nivel central şi teritorial şi nu exclude declanşarea unui conflict colectiv de muncă, potrivit textului.

„Forma proiectului noii legi a salarizării a fost publicată în procedură de transparenţă decizională, conturând, potrivit informaţiilor disponibile, o variantă profund dezavantajoasă pentru finanţişti”, avertizează reprezentanţii SindFISC în documentul transmis.

Acţiunile demarate pe plan local beneficiază şi de sprijin internaţional, Federaţia Europeană a Personalului din Serviciile Publice (EUROFEDOP) transmitând o scrisoare oficială de susţinere pentru organizaţia sindicală din România, informează sursa citată.

Mesajul structurii europene confirmă necesitatea recunoaşterii personalului din administraţia fiscală ca pilon esenţial al statului, prin asigurarea unor condiţii de muncă decente, a unei remunerări echitabile şi a stabilităţii profesionale, notează reprezentanţii instituţiei.