Sindicaliştii SANITAS s-au întânit cu ministrul Sănătăţii şi au cerut păstrarea locurilor de muncă şi a salariilor în contextul reformelor

Sindicaliştii SANITAS s-au întâlnit cu ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, pentru a discuta măsurile din al doilea pachet de reformă, precum şi alte eventuale modificări menite să îmbunătăţească activitatea din sistemul medical. Aceştia cer menţinerea tuturor locurilor de muncă şi a veniturilor angajaţilor pe perioada aplicării măsurilor de austeritate şi solicită exceptarea sistemului sanitar şi a celui de asistenţă socială de la interdicţia privind detaşările.

Potrivit SANITAS, discuţiile au vizat proiectul de OUG care va fi publicat în transparenţă decizională, ce prevede printre altele:

-Creşterea punctului pe serviciul medical în ambulator la 8 lei până la 1 ianuarie 2026;

-Prestarea obligatorie a activităţii în ambulator pentru toţi medicii, cu flexibilitate în organizarea programului;

-Modificarea condiţiilor de ocupare a funcţiilor de şef de secţie şi manager;

-Nou mecanism de finanţare a serviciilor medicale, cu acordarea componentelor „influenţe” în funcţie de criterii de performanţă;

-Reglementarea finanţării cazurilor grave transferate de la privat la stat.

Sindicaliştii au mai precizat că viitoarele modificări vor include:

-Îmbunătăţirea Normativului de personal, adaptat la realităţile actuale din spitale;

-Reorganizarea serviciilor de Ambulanţă, cu protecţia salariaţilor împotriva pierderii locurilor de muncă.

SANITAS a solicitat ministrului Sănătăţii ca sistemul sanitar şi cel de asistenţă socială să fie exceptate de la prevederile privind cumulul pensiei cu salariul, transferurile şi detaşările, având în vedere criza de personal şi specificul activităţii. Totodată, sindicaliştii cer păstrarea locurilor de muncă şi a veniturilor tuturor angajaţilor în perioada aplicării reformelor.

Federaţia SANITAS va avea consultări şi cu ministrul Muncii, Florin Manole, pentru aspectele ce vizează sistemul de asistenţă socială.